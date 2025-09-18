Llega la 'caballada': Figuras de los Águilas de Mexicali ya reportaron a la pretemporada

Mexicali, Baja California.- Fue la semana pasada cuando los Águilas de Mexicali comenzaron sus actividades de pretemporada y lo hicieron en su mayoría con una base de peloteros jóvenes, pero este jueves 18 de agosto, las principales figuras del club ya reportaron a los entrenamientos.

Norberto Obeso, Yadir Drake, Alejandro Flores y Julián León fueron las novedades dentro del campo de entrenamientos de los también conocidos como 'Caballeros', quienes rápidamente se integraron a los grupos de bateadores y cumplieron con cada uno de los ejercicios.

Ante la llegada de estos grandes nombres, el manager Óscar Robles se mostró contento debido a que llegaron con una gran determinación y además se integran al grupo de jóvenes que están trabajando fuerte en busca de un lugar en el roster principal, previo al arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Los jugadores entrenando

Cabe destacar que Norberto Obeso es uno de los mejores peloteros que tiene el beisbol mexicano y ahora tendrá su cuarta temporada con los Águilas de Mexicali, mientras que Yadir Drake portará los colores del equipo fronterizo por primera vez en su carrera.

Por su parte, el experimentado Alejandro Flores estará en su tercer calendario en Mexicali y Julián León busca superar lo logrado la campaña anterior cuando hizo su estreno con el club, que tiene como objetivo primordial meterse a la siguiente ronda y pelear por la corona.

Juego de gran nivel

A su vez, ya con casi el equipo completo, el cuerpo técnico y la directiva de los Águilas de Mexicali afinaron los últimos detalles previos al encuentro que tendrán frente a un selectivo del Valle Imperial. El juego está programado para el próximo 10 de octubre en Calexico, California, en la casa de los Bulldogs.

Presentan el juego de preparación

En la presentación de este duelo de exhibición, la mesa del presídium la encabezaron la directora de la Fundación Mujeres que Viven, Patricia Pacho Ruiz; el alcalde de la ciudad de Calexico, Víctor Legaspi; el director de la High School, John Moreno; el gerente deportivo de los Águilas de Mexicali, José Amador; el director del programa atlético, Óscar Rosas; el manager de Calexico, Luis Briseño, entre más figuras.

Fuente: Tribuna del Yaqui