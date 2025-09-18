¡Llegó el jefe! El manager Félix Fermín dirige su primera práctica con Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con los ánimos renovados y la ilusión de darle a la nación verde un nuevo título, este jueves 18 de septiembre el manager Félix Fermín comandó su primera sesión de la actual pretemporada de los Cañeros de Los Mochis.

El 'Gato' es un viejo conocido del club y repite en el banquillo, tras tener una marca de 73-63 al frente de los de Sinaloa. En la temporada 2023-2024, el equipo avanzó a los playoffs, pero se quedó en la ronda de las semifinales. En su primer día, el manager se presentó y habló con cada uno de los jugadores; además, una vez que culminó la práctica, atendió a los medios de comunicación que se dieron cita en el Emilio Ibarra Almanda, de Los Mochis.

Fermín en la sesión

"Contento de estar de nuevo en Los Mochis y con muchas expectativas para nuestro equipo este año… me siento bien, contento de que la directiva me haya dado la confianza y ojalá que podamos llegar más lejos. Fue uno de los puntos de que nosotros solo contábamos con los jugadores regulares y no contábamos con esa banca para darles descanso a los que estaban jugando todos los días… Yo creo que vamos a tener un equipo completo no solo en el terreno de juego", declaró Fermín.

El estratega de los verdes fue tajante al comentar que una de las necesidades primordiales que tendrá el club será el bateo, pues piensa que esa fue el área que necesitó ajustar para poder llegar todavía más lejos el año pasado. "Todo es expectativa, esperamos que vengan y hagan su trabajo… hemos estructurado un equipo que no solamente va a tratar de ir con poder, sino un equipo que pueda correr las bases y hacer el trabajo de muchas formas".

Cabe destacar que los Cañeros de Los Mochis tendrán una exhaustiva preparación que incluye 18 juegos, pero esa fue una indicación del manager. "Fue una de las cosas que yo pedí, que hubiera juegos suficientes, y gracias a Dios voy a estar aquí en todos los juegos de exhibición para ver el equipo completo jugar".

uD83DuDCC5uD83CuDF3E ¡Es momento de marcar el calendario, Green Army!



Este es nuestro rol de juegos para la temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y vamos con todo por el objetivo. uD83DuDCAA??#VamosCañeros uD83DuDD25uD83DuDC9A #LAMP pic.twitter.com/fhdtAO68LC — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) June 6, 2025

El miércoles, el conjunto verde tuvo su primer choque amistoso y con cómodo marcador de 14 carreras a 3, superaron al equipo de Viza Bros. En este encuentro tuvieron actividad mayormente peloteros jóvenes de Cañeros, que buscarán impresionar precisamente a Fermín para ganarse un lugar en el roster principal. Este viernes 19 de septiembre, los Cañeros viajarán a Guasave para medirse ante el odiado rival los Algodoneros, en otro compromiso de preparación.

Fuente: Tribuna Sonora