Los Red Sox tropiezan ante Athletics y se complican sus aspiraciones de playoffs

Boston, Estados Unidos.- Los Athletics madrugaron a los Red Sox con tres anotaciones en la primera entrada y Boston complicó sus aspiraciones de conseguir un boleto a la postemporada, al perder el jueves por 5-3 y dejar escapar la serie en casa por 2-1.

Los visitantes en Fenway Park no esperaron mucho para caerle encima al abridor Brayan Bello, con doblete de Lawrence Buttler y el cuadrangular 30 en el año de Brent Rooker; luego Nick Kurtz siguió con otro doble y anotó con sencillo de Tyler Soderstrom.

Bello (11-8) registró su primer out cuando Jacob Wilson conectó un rodado en una jugada de selección, luego JJ Bleday bateó para una doble matanza. Permitió cuatro carreras, tres limpias, con cinco hits y dos bases por bolas, mientras ponchó a tres en cuatro entradas.

Athletics salieron con la serie de Boston

J.T. Ginn (4-6) limitó a Boston a cinco hits en seis entradas, permitió dos carreras, dio una base por bolas y ponchó a tres. Hogan Harris lanzó dos entradas para su cuarto salvamento.

David Hamilton y Trevor Story conectaron un jonrón solitario cada uno para Boston, que perdió por quinta vez en siete juegos. Los Red Sox entraron al día empatados con Seattle por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana; Cleveland, que venció a Detroit el jueves, estaba un juego y medio detrás.

Estadística clave

El jonrón de Rooker le dio a los Atléticos tres jugadores con al menos 30; se unió a Kurtz (32) y Shea Langeliers (30). Eso empata un récord de franquicia logrado cuatro veces, la última en 2019.

A continuación

Los Athletics se dirigen a Pittsburgh, con Luis Severino (6-11) programado para enfrentar a Mitch Keller (6-14) en el primer partido el viernes por la noche. Los Red Sox comienzan una serie de tres juegos en Tampa Bay el viernes, con Garrett Crochet, Kyle Harrison y Connelly Early programados para lanzar.

Fuente: Tribuna del Yaqui