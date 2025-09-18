Mariners pintan de blanco a Royals y Andrés Muñoz se apunta su rescate 36

Kansas City, Estados Unidos.- Luis Castillo se combinó con tres lanzadores más, entre ellos el mexicano Andrés Muñoz para tirar una blanqueada de cinco imparables y los Seattle Mariners empataron el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, al imponerse este jueves por 2-0 a los Kansas City Royals.

Castillo (10-8) lanzó seis entradas de pelota de tres hits, luego Eduard Bazardo tiró una tanda perfecta, Gabe Speier retiró la octava con un hit y Muñoz dejó varados a dos en la novena entrada al ponchar a Adam Frazier en tres lanzamientos para apuntarse el salvamento.

'El Plebe' ponchó al primer bateador que enfrentó, Bobby Witt Jr. pero luego admitió doblete de Vinnie Pasquantino y también ponchó a Maikel García, aunque después golpeó a Salvador Pérez, antes de ponchar también a Frazier.

Con esto, el cerrador mochiteco llegó a 36 rescates en el año, pero a falta de nueve encuentros para que finalice el rol regular es poco probable que alcance la marca de rescates para un mexicano en una campaña, el cual está en manos del coahuilense Joakim Soria desde 2008, cuando firmó 43 salvamentos precisamente con los Royals de Kansas City.

El abridor de Seattle, Castillo se batió en duelo con su homólogo de Kansas City, Stephen Kolek, quien permitió dos carreras, una limpia, mientras lanzaba hasta la octava entrada. Una carrera llegó con el doble de Jorge Polanco y la otra después de un movimiento astuto del manager Dan Wilson en el octavo.

Castillo brindó una gran actuación monticular

Kolek parecía haber retirado a los dos primeros bateadores de la entrada cuando Wilson desafió el segundo out en una jugada que realizó el segunda base Michael Massey antes del rodado de Polanco. El desafío fue exitoso y Polanco recibió la primera base, y el relevista Daniel Lynch IV finalmente permitió el doble productor de carreras de J.P. Crawford para poner el 2-0.

Castillo y Kolek (5-6) fueron tan tacaños que cada uno permitió solo un par de corredores en las primeras cuatro entradas, y en ambas ocasiones tuvieron hits consecutivos. La diferencia fue que los Reales emparejaron sencillos y dejaron varados a ambos corredores, mientras que los Marineros obtuvieron un sencillo de Josh Naylor y un doble productor de Polanco para una ventaja de 1-0.

Castillo solo permitió a otro corredor, un sencillo del novato de los Reales Carter Jensen en el quinto. Kolek también pasó por la alineación de Seattle hasta una base por bolas con dos outs a Naylor en la séptima; rápidamente ponchó a Polanco para terminar la entrada.

Ahora, los Mariners se dirigen a Houston para una serie de tres juegos a partir del viernes por la noche, la cual podría definir quién se queda con la cima de la División Oeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui