Tong cumple en la lomita y los Mets se afianzan por un comodín en la Nacional

Nueva York, Estados Unidos.- Casi una semana después de tener una salida de pesadilla, Jonah Tong lanzó cinco alentadoras entradas el jueves por la tarde y le dio a los New York Mets una victoria por 6-1 sobre los San Diego Padres, para ampliar su ventaja en la carrera por el último lugar en los playoffs de la Liga Nacional.

Tong (2-2), quien permitió seis carreras y registró solo dos outs el viernes pasado, permitió una carrera sucia en cuatro hits y acumuló ocho ponches. Comenzando con el elevado de sacrificio de Luis Arráez en la tercera entrada, Tong, de 22 años, retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó, cinco por ponche.

El canadiense es el primer lanzador de los Mets de 22 años o menos en ponchar al menos a ocho bateadores en un juego desde que Noah Syndergaard, de 22 años, ponchó a nueve el 25 de agosto de 2015.

El canadiense se reivindicó de su última salida

Los Mets tienen ventaja de dos juegos sobre Arizona Diamondbacks en la lucha por el tercer comodín y se colocaron a cuatro juegos de los Padres, el segundo comodín hasta el momento.

La ofensiva de Nueva York la encabezó Pete Alonso, quien jonroneó por cuarto juego consecutivo, Brandon Nimmo también se la botó y Juan Soto consiguió su carrera impulsada número 100 para los Mets, que ganaron una serie por primera vez desde que ganaron dos de tres a los Detroit Tigers del 1 al 3 de septiembre.

El 'Oso Polar' se fue para la calle

Soto llegó a 100 carreras impulsadas por tercera temporada consecutiva con un rodado que rompió el empate en el tercero contra Randy Vásquez (5-7). Alonso, quien jonroneó en la primera, luego caminó antes de que Nimmo saludara a Wandy Peralta con un jonrón de 389 pies al jardín derecho. Alonso agregó un elevado de sacrificio en la séptima. Vásquez permitió cuatro carreras en dos y un tercio de entradas.

A continuación

Los Padres continúan su gira por la Costa Este el viernes, cuando visiten a lo Chicago White Sox, con el diestro Dylan Cease (8-11, 4.59 ERA) enfrentando a su exequipo, por quienes lanzará Davis Martin (6-10, 4.01 ERA). Los Mets comienzan su última serie en casa con Brandon Sproat (0-1, 2.25 ERA) enfrentando al zurdo de los Washington Nationals Andrew Álvarez (1-0, 1.15 ERA).

Fuente: Tribuna del Yaqui