América reporta otro jugador clave lesionado; se perderá el duelo contra Rayados de la Liga MX

Monterrey, Nuevo León. El club de Coapa está convertido en un verdadero hospital, pues, aunado a los dos elementos que se había anunciado que serían baja para su próximo duelo del Apertura 2025, un día previo al silbatazo inicial, perdieron a otro jugador por una lesión muscular; las Águilas del América anunciaron mediante sus redes sociales que el mediocampista, Jonathan dos Santos, no estará disponible para el encuentro con Rayados de Monterrey.

Apenas en inicios de semana, el conjunto 'Azulcrema' notificó que el delantero Henry Martin había ingresado a la lista de lesionados por enésima ocasión en el año; el yucateco estará alejado de las canchas por un tiempo indefinido, luego de que sufriera un esguince de rodilla en los entrenamientos posteriores al Clásico Nacional, donde el América terminó cayendo con marcador de dos goles por uno ante las Chivas del Guadalajara.

El conjunto de Coapa emitió un nuevo comunicado a través de su cuenta de X, informando las novedades respecto al estado de salud del mediocampista; el parte médico indica una lesión muscular de consideración para dos Santos. "El Club América informa que nuestro jugador Jonathan dos Santos presenta un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha". Sobre el tiempo de recuperación, el club se limitó a informar que estarán en revisión constante y volverá a las canchas una vez esté apto.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Jonathan dos Santos, presenta un desgarre del gemelo medial de la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/gOpZeDZU8u — Club América (@ClubAmerica) September 19, 2025

El América tampoco contará con el mediocampista Álvaro Fidalgo, el cual salió lesionado en el encuentro contra el 'Rebaño Sagrado' y su tiempo de recuperación es incierto, pero no todas son malas noticias para los dirigidos por André Jardine, pues Sebastián Cáceres podrá continuar con su actividad normal, luego de presentar molestias musculares durante el compromiso con las Chivas; el futbolista uruguayo estuvo entrenando con el resto del grupo y se perfila a estar en el 11 titular.

Sebastián Cáceres trabajando al parejo de sus compañeros. @FOXSportsMX pic.twitter.com/zKGNCYzuIm — Carlos Rodrigo Hernández. uD83EuDD51 (@crh_oficial) September 16, 2025

Las Águilas del América y los Rayados de Monterrey protagonizarán uno de los duelos más llamativos durante la jornada 9 del Apertura 2025; el conjunto regio llega como el actual superlíder, habiendo ganado siete de sus ocho encuentros, mientras que el América marcha en tercera posición, ya que ha conseguido 17 unidades y perdió su primer encuentro del torneo en la jornada 8 contra su acérrimo rival.

Fuente: Tribuna del Yaqui