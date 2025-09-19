Andy Ruiz ya tiene rival: chocará ante uno de los mejores noqueadores de todos los tiempos

Las Vegas, Nevada.- El primer campeón mundial mexicano de pesos pesados, Andy Ruiz, ya tiene rival para su regreso al ring y será uno de los mejores pesos completos de los últimos años: Deontay Wilder, en una pelea que pinta para no llegar a decisión.

La noticia se dio a conocer cuando Ruiz compartió en su cuenta de Instagram un video del encare con Wilder, acompañado del mensaje: "Pronto en un ring cerca de ti". Esa sola frase fue más que clara para confirmar una posible pelea entre ambos excampeones mundiales de la división rey del boxeo.

Este choque es vital para los dos, pues sus mejores años en este deporte al parecer ya han pasado, e inclusive no han tenido en los últimos dos años la regularidad que necesita un pugilista, pero si algo es cierto es que tanto Andy como Deontay todavía tienen el nombre para encabezar una cartelera y soñar con volver a tener una pelea de campeonato mundial.

Desde el 2023 se barajó la posibilidad de una guerra entre el mexicano y el estadounidense, incluso como una eliminatoria al título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero por problemas externos y lesiones del azteca, los dos pugilistas no han podido subir al ring a demostrar quién es el mejor.

La última pelea de Andy fue en 2024, cuando empató ante Jarrell Miller, mientras que Wilder hizo su regreso hace un par de meses, noqueando a Tyrrell Herndon. Se espera que sea en los próximos días cuando den a conocer la fecha exacta de la anticipada guerra de estos dos pesos pesados.

Los dos excampeones tuvieron ya su primer cara a cara; fue en Las Vegas, el pasado sábado, en la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Terence 'Bud' Crawford en el Allegiant Stadium, donde asistieron grandes personalidades deportivas y de la pantalla grande.

Por otra parte, en los últimos dos años, Andy Ruiz estuvo entrenando con el cajemense Alfredo 'Pollo' Osuna; con el sonorense en su esquina no ha perdido: derrotó a Luis Ortiz y empató ante Miller. Para su próximo reto con Wilder, hasta el momento no se ha confirmado quién será el que entrene al primer campeón de pesos pesados en la historia de México. Se espera que la cartelera oficial de este combate se realice a finales de año. Las Vegas y Arabia Saudita pudieran ser la sede de este choque de titanes.

