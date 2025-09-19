Anthony Martial se reporta listo para debutar con Rayados; es apto para enfrentar al América

Monterrey, Nuevo León.- Hace apenas un par de semanas se anunciaba el arribo de un jugador europeo con un gran palmarés a la Liga MX y, a unos cuantos días de su arribo a tierras mexicanas, se podrá observar sus primeros minutos en el Apertura 2025; el delantero francés, Anthony Martial, dijo estar listo para hacer su debut cuando su nuevo equipo, los Rayados de Monterrey, reciban a las Águilas del América.

Martial Massy, Francia, tiene 29 años y cuenta con más de trece temporadas en el futbol profesional de Europa; sus mejores temporadas las pasó con el Manchester United, equipo al cual arribó en el 2015. Con los 'Red Devils' consiguió seis trofeos, entre los que destaca un campeonato en la UEFA Europa League; también defendió los colores del Olympique de Lyon, Sevilla y del AEK Atenas FC.

A pesar de que llegó a México apenas el martes 16 de septiembre, el nuevo delantero de Rayados ya entrena al parejo con sus compañeros, pues se encontraba activo con la escuadra griega; la mayor incertidumbre sobre cuándo podría ser su debut en la Liga MX. El propio jugador declaró que ya se sentía listo para pisar las canchas aztecas y, en caso de que el entrenador lo requiera, hará su debut contra las Águilas del América.

Físicamente me siento muy bien porque estuve entrenando todos los días cuando estuve en Atenas. Me siento preparado, no ha sido difícil con el jet lag, pero estoy listo para jugar con el equipo el día de mañana si es que así lo desea el entrenador".

De igual manera, el jugador confesó que el llegar a los Rayados de Monterrey fue una decisión sencilla, ya que conocía la grandeza del club, además de conocer a varios jugadores que ya habían incursionado en la Liga MX, los cuales le recomendaron firmar con un club mexicano. "Yo quería algo nuevo y fue una excelente opción para mí. Entonces estoy encantado de estar aquí. El staff ha sido increíble, la afición también y espero hacer cosas buenas aquí".

Por último, el jugador apuntó que desde que comenzaron los acercamientos por parte del conjunto regiomontano, comenzó a ver los partidos de los Rayados de Monterrey mientras seguía activo en Grecia, pues compartía vestidores con el mexicano, Orbelin Pineda.

Fuente: Tribuna del Yaqui