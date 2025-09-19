Cierra la primera fase para la venta de boletos de la Copa del Mundo 2026; impone nueva marca

Ciudad de México. Los preparativos para la Copa del Mundo 2026 siguen avanzando y se espera que sea la justa mundialista más atractiva de la historia; millones de personas viajarán desde todos los rincones del mundo para ser parte de la fiesta que organizará México, Estados Unidos y Canadá en conjunto. La FIFA cerró la primera fase para la venta de boletos, imponiendo una marca histórica de solicitudes.

La Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio, con una ceremonia inaugural y un rival aún por definir para la Selección Mexicana; el primer encuentro de la justa mundialista será en el renovado Estadio Azteca, ante más de 90 mil personas. La FIFA anunció que el proceso para adquirir los boletos de entrada constará de cuatro etapas; una de ellas acaba de finalizar con números récord que demuestran el ímpetu de la afición en el mundo por presenciar el magno evento.

La federación máxima en el balompié mundial recibió 4.5 millones de solicitudes, provenientes de 216 países, para adquirir boletos, en una promoción en conjunto con una importante empresa bancaria a nivel mundial; los aficionados elegidos recibirán un correo y hora asignada para que adquieran sus boletos a partir del 1 de octubre.

More than 4.5 million fans worldwide applied for the first opportunity to purchase tickets for the biggest-ever @FIFAWorldCup



— FIFA (@FIFAcom) September 19, 2025

El país que registró más solicitudes en el mundo fue Estados Unidos, seguido por México, y el top 3 lo cerró el país anfitrión restante, Canadá. Gianni Infantino, presidente de FIFA, destacó la cantidad de personas interesadas y aseguró que será la mejor Copa del Mundo jamás organizada. "El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26: el evento más grande, inclusivo y emocionante que se haya visto".

4.5m people are getting into a lottery to try and get FIFA World Cup tickets for 2026.



A collectibles platform on an Avalanche L1 is the only place you can get a guaranteed spot with a "Right to Buy" NFT @FIFACollect. — CoopuD83DuDEA8 (@coopernicus01) September 19, 2025

La segunda fase comenzará el 27 y terminará el 31 de octubre, con la venta de boletos al público en general, sin importar la cuenta bancaria; la tercera fase será en diciembre, una vez se haya realizado el sorteo para las personas que quieran comprar un boleto para juegos específicos, y la última etapa será solo unos días antes del arranque del Mundial 2026, donde se pondrán a la venta las entradas restantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui