Circuito de Jerez, la próxima parada del mexicano Ernesto Rivera en la Eurocup-3

Cádiz, España.- La temporada 2025 de la Eurocup-3 ya se encuentra en su recta final y el de sangre sonorense Ernesto Rivera es uno de los favoritos para quedarse con la corona del importante torneo, donde saltan a la parrilla las futuras estrellas del automovilismo.

Con 161 puntos, solamente atrás de los italianos Mattia Colnaghi y Valerio Rinicella, el mexicano tiene la gran oportunidad de saltar a la cima, firmando una destacada actuación en el Circuito de Jerez, la penúltima carrera de la campaña, la cual es además una de las más complicadas.

Este sábado 20 de septiembre, alrededor de las 8:00 horas, arrancará la primera carrera, mientras que el domingo 21 de septiembre, a la misma hora, se estaría cerrando la actividad con la segunda carrera de la competencia, en tierras de España.

Además de Rivera, el también mexicano Jesse Carrasquedo buscará subir al podio para seguir ubicando dentro de los cinco mejores pilotos del año. Ambos pilotos se encuentran entre los mejores del año y el pasado fin de semana se encargaron de poner la bandera de México en lo más alto.

En gran momento

Ernesto Rivera llegará encendido al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ya que a principios de mes, se quedó con el primer lugar en la segunda carrera del SPA Francorchamps, de Bélgica, lugar que le permitió estar a la acecha del campeonato de pilotos. Por su parte, su compatriota Carrasquedo también subió a lo más alto del podio, pero en la primera carrera.

Two races in one day at Spa-Francorchamps this week, and both won by Mexicans.



Congrats, Ernesto Rivera uD83CuDFC6 uD83CuDDE7uD83CuDDEA #Eurocup3 pic.twitter.com/fFtxr9MhAq — EuroCup-3 (@Eurocup_3) September 5, 2025

Por otra parte, este fin de semana el Circuito de Jerez celebrará cuatro décadas de historia; inclusive se espera que las carreras en este escenario sean cruciales para el desenlace del campeonato, pues un primer lugar de Mattia Colnaghi podría casi asegurar el título, o un descuido de los europeos y otra gran competencia de Rivera también podría ponerlo con la expectativa de proclamarse campeón. La última carrera de la temporada en la Eurocup-3 será en el Circuito de Barcelona-Catalunya, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui