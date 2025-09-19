Cruz Azul le quita lo 'Bravo' a Juárez y se consolida como el superlíder del Apertura 2025

Ciudad de México.- El inicio de Nicolás Larcamón al frente del Cruz Azul dejó muchas dudas en el inicio, especialmente en la Leagues Cup, pero al parecer esas dudas ya se terminaron, pues ahora la Máquina es el mejor equipo del torneo Apertura 2025 y el único club que sigue sin conocer la derrota.

Este viernes 19 de septiembre, los de la noria saltaron como titulares en el Estadio Olímpico y lo hicieron para recibir a unos Juárez, que se plantaron en la cancha y vendieron muy cara la derrota, al caer 3-2 en acciones de la Jornada 9 del futbol mexicano.

El conjunto de la Ciudad de México derrotó a FC Juárez, para así firmar su séptima victoria consecutiva y hasta el momento es el líder del torneo, aunque su permanencia en lo más alto dependerá del resultado entre que tenga Monterrey y Águilas del América este sábado.

FINAL: SÉPTIMO TRIUNFO CONSECUTIVO EN LIGA MX PARA LA MÁQUINA uD83DuDE82 pic.twitter.com/SmPE80HZ9z — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 20, 2025

Acciones

El juego desde el primer minuto tuvo intensidad; el marcador se movió a su favor de manera muy sencilla, en el primer disparo del juego: Charly Rodríguez encontró un enorme hueco perfecto a Luka Romero, que definió directo a la red para así hacer estallar a la afición.

La respuesta fue rápida; la línea defensiva de Cruz Azul dejó muchas dudas y Bravos hizo dos goles para darle la vuelta al marcador; primero fue el ya exseleccionado Rodolfo Pizarro, que recibió un centro y, tras la nula marca, conectó un cabezazo que venció a Kevin Mier para igualar las cosas. Instantes después, Raymundo Fulgencio cazó un rebote de aire y, de volea, le dio la vuelta al marcador en la Ciudad de México.

Afortunadamente para la afición del azul, su equipo respondió y logró una nueva voltereta en el juego antes de que llegara el descanso. Carlos Rotondi, desde un tiro de esquina, puso el balón en el área y el 'Toro' Fernández puso el empate, anotando su tercer tanto del torneo.

¡Uuuuuuuf! uD83DuDE0D ¡Esa pared entre Luka y Paradela fue espectacular! uD83DuDD25



* Se vale disfrutar -hartas veces- el tercero de @CruzAzul sobre los Bravos. uD83DuDCF9 #J9 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/eDc6vs4HRh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 20, 2025

Después de unos minutos, José Paradela y Luka Romero se asociaron en una jugada que terminó con la definición impecable del refuerzo celeste, demostrando que es uno de los mejores jugadores que tiene actualmente el equipo de Cruz Azul.

Sin duda, la Máquina vive un momento arrollador con Larcamón y vuelve a generar un gran entusiasmo en la afición, al ser uno de los candidatos a pelear por la corona del Apertura 2025, junto a Monterrey y las Águilas del América.

Fuente: Tribuna del Yaqui