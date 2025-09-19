Detroit no levanta, Atlanta sale bravo y le da una paliza a los Tigers

Detroit, Estados Unidos.- Drake Baldwin remolcó tres carreras al batear de 4-2 y Ronald Acuña Jr. conectó su jonrón 18 para apoyar una sólida labor monticular de Bryce Elder, para que los Atlanta Braves derrotaran el viernes 10-1 a los Detroit Tigers.

Elder (8-10) lanzó siete sólidas entradas y permitió una carrera con cinco hits. Ponchó a seis y no dio bases por bolas. Elder se enfrentaba a los Tigers por primera vez y ahora ha lanzado contra todos los equipos excepto los Bravos.

Elder tuvo suficiente apoyo para llevarse el triunfo

Fue la cuarta derrota consecutiva para los Tigers y siete de sus últimos ocho, lo que permite a los Cleveland Guardians acercarse a tres juegos del primer lugar en la División Central de la Liga Americana. Los felinos han sido superados 17-2 en sus últimos tres juegos.

Los Braves anotaron tres carreras en cada una de las dos primeras entradas contra su excompañero de equipo Charlie Morton (9-11), quien permitió seis carreras y solo sacó cuatro outs. Jurickson Profar dio la voz de ataque con doblete, y Morton golpeó a Matt Olson. Fue la vez 200 que Morton golpeó a un bateador, lo que lo convirtió en el quinto lanzador en la historia de la MLB en alcanzar ese dudoso hito y el primero en 98 años.

Morton fue maltratado por sus excompañeros

Luego, Morton caminó a Acuña y Drake Baldwin para forzar una carrera. Ozzie Albies siguió con un sencillo de dos carreras. El veterano Morton escapó de la entrada sin más daños, pero Nacho Álvarez Jr. comenzó el segundo con un sencillo dentro del cuadro. Profar falló con rodado, pero Olson conectó un doble productor para poner el 4-0 y Acuña conectó un jonrón de dos carreras para terminar la noche de Morton.

El jonrón 30 en el año de Spencer Torkelson puso el 6-1, pero Elder solo permitió otros cuatro hits. Ha-Seong Kim aumentó la ventaja a 8-1 con un jonrón de dos carreras en el octavo y Baldwin conectó un jonrón de dos carreras en el noveno.

Estadística clave

Morton es el primer lanzador nacido después de 1900 en alcanzar los 200 bateadores golpeados. Walter Johnson fue el último en golpear a 200 bateadores, Homer Summa de los Indios de Cleveland, el 9 de junio de 1927. Los otros en llegar a 200, Gus Weyhing, Chick Fraser y Pink Hawley, comenzaron sus carreras en el siglo XIX.

Fuente: Tribuna del Yaqui