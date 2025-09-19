Donovan busca colarse a Olímpicos, Hamilton 'vuela' en Azerbaiyán y más noticias en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, las noticias en cuanto al mundo deportivo no paran y día con día surge demasiada información al respecto. So a ti te interesa estar al pendiente de lo que ocurre con tus deportistas o deportes favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes de este viernes 19 de septiembre. Conoce los detalles sobre la participación de Donovan Carrillo en el último Clasificatorio Olímpico, donde buscará uno de los cinco boletos a Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes
Lewis Hamilton voló en Azerbaiyán
El piloto británico Lewis Hamilton fue el más rápido en la práctica número dos del Gran Premio de Azerbaiyán. Con ello, la escudería Ferrari logró hacer el 1-2 en la segunda práctica del circuito de Bakú.
PSG vs Barcelona se jugará en el Olímpico
Debido a que continúan los trabajos de renovación en el Nou Cap, el próximo encuentro de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Donovan busca clasificar a los Olímpicos de Invierno
El mexicano Donovan Carrillo ya se encuentra en China para enfrentar el último Clasificatorio Olímpico rumbo a los Juegos de Invierno Milán Cortina 2026.
Fuente: Tribuna del Yaqui