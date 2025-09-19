Isaac Paredes rompe el silencio y habla de su lesión en su regreso a Houston Astros

Texas, Estados Unidos.- Tras poco más de dos meses fuera de actividad por una lesión en el tirón en la corva derecha, este viernes 19 de septiembre, el pelotero mexicano Isaac Paredes volvió a la actividad como titular con los Houston Astros, en la serie ante Seattle Mariners.

Aunque se habló de que el mexicano iba a perderse toda la temporada, este mismo día el de la 'H' rompió el silencio y comentó que se siente listo para tener un gran cierre de temporada con su equipo y lograr el objetivo que es conseguir el boleto a la postemporada.

Traté de hacerlo por mí, por ayudar al equipo en lo que se pueda. No pensé que estuviera tan cerca, pero le pusimos bastante atención a la situación. Nos fuimos sintiendo mucho mejor, más rápido. Cuando fui para Florida, los planes eran regresar para estos últimos días y estoy contento por regresar ahora", dijo Paredes sobre la decisión de no operarse y regresar a la actividad.

Isaac Paredes is back and taking BP on the field pic.twitter.com/EZSf3EpO8v — Ari Alexander (@AriA1exander) September 19, 2025

Los Houston Astros resintieron la ausencia del mexicano, ya que tuvieron marca de 28-27 sin el hermosillense, cuya presencia cobra más importancia ante el esguince en el tobillo izquierdo del cubano Yordan Álvarez, quien igualmente es una pérdida importante.

"Estamos aquí para competir en una serie importante, a tratar de competir y ganar esta serie. Va a ser difícil, pero vamos a ver las situaciones del juego. Si tengo que correr para hacer lo posible para ayudar al equipo, lo voy a hacer", declaró el tercera base mexicano.

El regreso de Isaac Paredes también es una gran noticia para el manager del club, pues sabe que este fin de semana deben darlo todo ante Seattle, rivales directos de la conferencia y con quienes están peleando la cima. "Es una serie bien importante, y tener a Paredes de vuelta ayuda para ponernos en una posición para ganar esta serie, especialmente por lo que le pasó a Yordan hace unos días", afirmó el manager de los Astros, el puertorriqueño Josué Espada.

Isaac Paredes says he’s glad to be back pic.twitter.com/UihcT2jd7d — SportsTalk 790 (@SportsTalk790) September 19, 2025

Este viernes, en su primer turno con el madero, el regreso del mexicano no fue el esperado, ya que se fue ponchado por Bryan Woo, mientras que en su siguiente oportunidad igualmente fue dominado; posteriormente, recibió una base por bola, en el compromiso que, hasta la publicación de esta nota, los Astros perdían 4-0.

Fuente: Tribuna del Yaqui