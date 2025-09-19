Isaac Paredes será activado por los Astros para crucial serie ante los Mariners

Houston, Estados Unidos.- Buenas noticias para el beisbol mexicano y sobre todo para los Houston Astros, tras filtrarse la noticia de que el infielder sonorense Isaac Paredes será reactivado de la lista de lesionados este viernes.

A pesar de que el club texano no lo ha confirmado, se espera que Paredes esté en la alineación para la crucial serie que los Astros sostendrán a partir de este viernes en el Daikin Park en contra de los Seattle Mariners, con quienes se encuentran empatados en la lucha por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

Astros han echado de menos su madero

El jugador mexicano se encargaba de cubrir la antesala con Houston antes de su lesión, pero el arribo del boricua Carlos Correa en la fecha límite de canjes podría significar que Paredes será utilizado como bateador designado.

El hermosillense quedó fuera de acción el pasado 19 de julio en Seattle, cuando se sufrió una fuerte distensión en el tendón de la corva derecha corriendo hacia primera después de conectar un imparable, las bases, pero durante las últimas semanas ha estado entrenando en West Palm Beach, Florida, donde estuvo tomando turnos al bate, corriendo las bases y fildeando rodados. Incluso, ya se encuentra con el equipo.

uD83DuDEA8 ISAAC uD83CuDDF2uD83CuDDFD NOOOOOOOO!!!



ISAAC PAREDES uD83CuDDF2uD83CuDDFD abandona el juego después de haberse lastimado corriendo a primera uD83DuDE14 pic.twitter.com/7AqNVHzR0O — Joframaso (@joframaso) July 20, 2025

Su regreso contribuiría a sobrellevar la pérdida del cañonero cubano Yordan Álvarez, quien sufrió un fuerte esguince en el tobillo al anotar y pisar el plato el lunes, por lo que estará fuera por “un buen tiempo”, según el manager del equipo, el boricua Joe Espada. Houston aún no coloca a Álvarez en la lista de lesionados y el equipo no ha dado un cronograma más preciso sobre cuánto tiempo podría estar fuera.

El antesalista mexicano fue adquirido de los Chicago Cubs en el cambio de Kyle Tucker en diciembre, y estaba teniendo un gran año en el plato antes de lesionarse. Tenía una línea de .259/.359/.470 con 19 jonrones y 50 carreras remolcadas en 94 juegos y estaba entre los líderes de la liga en boletos recibidos.

El antesalista sería utilizado como designado

Fue invitado a formar parte del equipo del Juego de Estrellas por la Liga Americana para reemplazar al dominicano José Ramírez, pero Paredes se ausentó del juego para atender “asuntos familiares”.

Después de lesionarse, optó por no someterse a una cirugía en el tendón de la corva y en su lugar eligió rehabilitar la lesión con la esperanza de ayudar a los Astros en la recta final y en la postemporada.

“Creo que con Paredes, esperábamos que tuviera una recuperación significativa y está cumpliendo con todos los requisitos”, culminó Espada. “Nuestro plan era, en algún momento, activarlo y, con suerte, si se siente bien y nosotros nos sentimos bien de que sea un jugador de impacto para nosotros, lo haremos. Veremos en el próximo día o dos cómo Paredes continúa progresando”.

Fuente: Tribuna del Yaqui