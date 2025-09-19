Lyles recupera su corona en 200 metros e iguala con Bolt con cuatro oros en la prueba

Tokio, Japón.- Noah Lyles cruzó la meta de los 200 metros y levantó su mano derecha, mostrando cuatro dedos en señal de los cuatro títulos mundiales que ha ganado en esta prueba. El atleta oriundo de Florida se adelantó a su rival estadounidense Kenny Bednarek de cara a la recta en la carrera celebrada el viernes por la noche, luego lo mantuvo a raya en el tramo final para ganar en 19.52 segundos e igualar en títulos mundiales a Usain Bolt en esta prueba.

A diferencia del mes pasado en los campeonatos de Estados Unidos, cuando Lyles intercambió miradas y empujones con Bednarek, esta vez parecía relativamente tranquilo, levantando los dedos hacia el cielo después de su victoria por .06 segundos de diferencia y gritando "¡Son cuatro, bebé!" a la cámara de televisión. "Esto", dijo Lyles, "es una gran victoria".

Este fue sin dudas uno de los enfrentamientos más esperados del Mundial, uno que se ha estado gestando durante las últimas siete semanas, o cuatro años, dependiendo de cómo se mire.

El velocista cruza la meta en primer lugar

En 2021, después de meses de encierro por Covid, Lyles sufría y llegó a Tokio ciertamente deprimido. Alineándose en un estadio casi vacío, corrió mal su semifinal, aterrizó en el carril 2 para la final y terminó con una medalla de bronce que guardó, usándola como combustible para lo que estaba por venir.

Durante la temporada, Lyles también lidió con lesiones, lo que jugó un papel en su tercer lugar en los 100 metros a principios de semana, una carrera a la que llegó como campeón defensor.

El corredor hizo su clásico 'kamehameha'

En la prueba de los 200, Lyles no comenzó perfectamente, pero nunca entró en pánico. Estaba en segundo lugar cuando llegó a la curva, pero eso no le molestó.

"Si estoy cerca del frente del grupo al salir de la curva, en mi cabeza, pienso: 'Esto es más fácil de lo que solía tener que hacer'", dijo Lyles, mencionando sus problemas cuando se tomó en serio los 200 metros por primera vez. "Nunca es una idea de 'Estoy de vuelta aquí, hay mucho trabajo por hacer', es 'Está bien, he estado aquí antes, hagamos lo que siempre hacemos'".

Noah Lyles uD83CuDDFAuD83CuDDF8 wins GOLD in the men's 200m at the Tokyo 2025 World Championships in 19.52s!uD83EuDD47



uD83EuDD48 Kenny Bednarek uD83CuDDFAuD83CuDDF8 19.58

uD83EuDD49 Bryan Levell uD83CuDDEFuD83CuDDF2 19.64

4. Letsile Tebogo uD83CuDDE7uD83CuDDFC 19.65pic.twitter.com/5jPhJhUjZp — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 19, 2025

Y vaya que lo hizo, alcanzando a Bednarek cuando llegaban a la recta, abriendo una ventaja de dos pasos sobre él con unos 50 metros restantes, y luego aferrándose a la victoria. Al hacerlo, Lyles escribió el último capítulo de una carrera por el título que comenzó en 2019 en Doha, Qatar, pero que no ha sido una línea recta.

