McLaren quiere asegurar el Campeonato de Constructores; dónde ver EN VIVO el GP de Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán. La escudería de McLaren puede conseguir su Campeonato de Constructores número 10 y su segundo consecutivo este fin de semana si asegura una cantidad de puntos que pondría una desventaja irremontable para Ferrari en el resto de la temporada; los monoplazas de la Fórmula 1 vuelven a rodar en uno de los circuitos callejeros más técnicos del año en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El Gran Premio de Azerbaiyán se celebra en la ciudad capital de dicho país; el circuito callejero de Bakú recibe a las 10 escuderías de la categoría reina del automovilismo. El circuito urbano cuenta con una longitud de más de seis kilómetros y durante el GP se realizan 51 vueltas; los rápidos bólidos desarrollan sus velocidades más altas, ya que el recorrido cuenta con dos amplias rectas, aunque un despiste lo puede dejar fuera, pues la primera frenada tiene consigo a una cerrada curva que no permite despistes.

La escudería inglesa llega al GP de Azerbaiyán con un dominio demoledor en el Campeonato de Constructores, ya que cuentan con 617 puntos y su más cercano perseguidor es el equipo de Ferrari, que tiene apenas 280 unidades; McLaren tiene servido en la mesa el título de equipos, ya que solo necesita terminar este Gran Premio sumando ocho puntos más de los que pueda lograr la escudería del 'Cavallino Rampante', para establecer una distancia irremontable en las carreras restantes.

Campeonato de Constructores previo al GP de Azerbaiyán

En el Campeonato de Pilotos es un escenario parecido, ya que en los próximos GP, los pilotos del llamado 'Papaya Team' pudieran cerrar la lucha por el título entre ellos, pues cuentan con una amplia ventaja ante los conductores de los equipos restantes; Oscar Piastri es el líder en el Campeonato de Pilotos, pues ha conseguido 324 unidades sobre las 293 de su coequipero, Lando Norris, y en la tercera posición, pero muy rezagado, se ubica Max Verstappen con solo 230 puntos.

Detalles del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1

Pista: Circuito Urbano de Bakú, Azerbaiyán

Fecha: Domingo, 21 de septiembre

Horario: 05:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports México/F1 TV Pro

More like Baku Pretty Circuit uD83DuDE0D



Always an incredible backdrop for a Grand Prix!#F1 #AzerbaijanGP @BakuCityCircuit pic.twitter.com/NdV1rXRtRU — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

El mayor ganador de esta competencia es el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, ya que durante su estadía con el equipo de Red Bull logró llevarse el triunfo en dos ocasiones: durante la edición del 2021, con la que fue su primera victoria en el equipo de las bebidas energéticas, y durante el 2023, con una magistral clase que lo hizo ganar el mote de 'King of Streets'.

Fuente: Tribuna del Yaqui