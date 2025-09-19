MLB: Por fin; los White Sox se imponen a los Padres y enderezan el rumbo

Chicago, Estados Unidos.- Davis Martin lanzó seis efectivas entradas y Miguel Vargas conectó un jonrón de dos carreras para que los Chicago White Sox derrotaran el viernes por 4-3 a los San Diego Padres para poner fin a una racha de seis derrotas.

Martin (7-10) espació seis imparables con tres anotaciones, además de ponchar a cuatro y regalar una base por bolas. Se fue del juego después de que los White Sox tomaran la ventaja al anotar dos veces en el cuarto inning para romper un empate a 2. El novato Grant Taylor, el último de los tres relevistas de Chicago, lanzó el noveno para su quinto salvamento.

Martin hizo lo justo para llevarse la victoria

Dylan Cease (8-12), quien pasó sus primeras cinco temporadas con los White Sox antes de ser cambiado a San Diego, permitió cuatro carreras y cuatro hits en seis entradas. Caminó a tres y ponchó a seis en su primera apertura contra su antiguo club.

El jonrón 15 de Vargas llegó en la primera entrada, llevándose por delante a Colson Montgomery; pero San Diego empató después de recibir sencillos remolcadores de Luis Arreaz en la tercera y Ryan O'Hearn en la cuarta.

Miguel Vargas set the fireworks off early! uD83CuDF87 pic.twitter.com/1MgjUPY3zk — Chicago White Sox (@whitesox) September 19, 2025

Los White Sox remontaron en la parte baja de la cuarta con sencillos consecutivos de Curtis Mead y Will Robertson para tomar la delantera definitivamente. Los Padres, que buscan acercarse a un segundo lugar consecutivo en la postemporada, han perdido dos encuentros seguidos.

Momento clave

Mike Tauchman y Edgar Quero fueron golpeados por Cease en el cuarto y ambos hombres anotaron gracias a sencillos remolcadores de Mead y Robertson para darle a los White Sox toda la ofensiva que necesitarían el resto de la noche.

Estadística clave

Los White Sox, el peor equipo de la Liga Americana, necesita ganar cinco de sus últimos ocho juegos para evitar una tercera temporada consecutiva de 100 o más derrotas, un récord del club.

Fuente: Tribuna del Yaqui