"Nos toca apoyarlo": Jugadores del América respaldan a Henry Martin luego de su nueva lesión

Ciudad de México. Uno de los delanteros más productivos en la historia de las Águilas del América, Henry Martin, ha tenido un año complicado, pues ha lidiado con diversas lesiones que lo han marginado a estar lejos de las canchas y no poder ofrecer su mejor nivel; es por eso que los compañeros del delantero yucateco han mostrado su apoyo y respaldo para 'La Bomba', luego de perder la mayor parte de los compromisos con las Águilas.

Henry Martin estará fuera de las canchas de manera indefinida, luego de haber sufrido un esguince en los entrenamientos posteriores al Clásico Nacional, donde el América cayó ante las Chivas del Guadalajara con marcador de dos goles por uno; fue a través de las redes sociales del club 'Azulcrema' que se dio a conocer la nueva lesión del delantero del equipo, el cual no tiene fecha de regreso y estará sujeto a su evolución.

Previo a la conferencia de prensa para el duelo donde el América visitará a los Rayados de Monterrey, se le cuestionó a Alejandro Zendejas sobre cuál es el sentir del grupo respecto a las constantes lesiones por parte de Henry Martín; el extremo derecho habló en representación del grupo y dijo que le brindan el respaldo total al delantero. "Henry pasa un momento duro; estamos para apoyarlo, es uno de mis amigos cercanos. Le digo que tranquilo, que todo pasa, estamos para apoyarlo".

“Henry pasa un momento duro, estamos para apoyarlo, es uno de mis amigos cercanos. Le digo que tranquilo, que todo pasa, estamos para apoyarlo. Él no debe mostrar nada a nadie, le ha dado muchísimo a este equipo y nos toca apoyarlo en este momento que pasa”



De igual manera, resaltó que Martin le ha brindado mucho a la institución, por lo que es necesario que sean pacientes y le den la oportunidad al jugador para que complete su rehabilitación total y pueda regresar a las canchas de la mejor manera posible. "Él no debe mostrar nada a nadie, le ha dado muchísimo a este equipo y nos toca apoyarlo en este momento que pasa".

El 9 de los de Coapa solo ha podido participar en tres partidos del Apertura 2025: contra el Necaxa, Gallos Blancos del Querétaro y contra las Chivas del Guadalajara, acumulando solo 111 minutos, pues solo en uno de ellos ha salido como titular, además de no registrar anotaciones y asistencias desde el Clausura 2025. También participó en los tres partidos del América durante la Leagues Cup, pero no pudo mover las redes.

