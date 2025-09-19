Nueve estudiantes sonorenses participarán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Hermosillo, Sonora.- A partir de la selección del Búho Matemático 2025 se determinó quiénes serían los estudiantes de primaria y secundaria que representarán a la entidad en la novena Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB). El concurso fue organizado por la Universidad de Sonora en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y en TRIBUNA te compartimos todos los detalles.

De acuerdo con la dependencia gubernamental, el evento nacional se llevará a cabo en Oaxtepec, Morelos, y solo podrán participar alumnos desde cuarto grado de primaria hasta tercero de secundaria. Los seleccionados formarán parte de la preselección mexicana, cuyo objetivo es llegar hasta la Olimpiada Internacional de 2026, misma que se celebrará en Mongolia, donde deberán trasladarse los competidores.

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, destacó que los estudiantes se esforzaron intensamente para alcanzar este logro y trabajaron de la mano con académicos del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora. Asimismo, se precisó que este evento tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre, y en caso de que surja más información te la haremos saber en TRIBUNA.

Universidad de Sonora

"Cada uno de los nueve integrantes de la Delegación Sonora 2025 recibió del Gobierno del Estado de Sonora una laptop como premio a su desempeño, además de su constancia que los acredita como ganadores de la etapa estatal, así como apoyo económico para sus traslados a las reuniones de preparación y a su participación en el evento nacional", indica un fragmento del comunicado.

Representantes:

David Sebastián Sánchez Escobar, primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Hermosillo.

Luis Oscar Auyón Luna, Colegio Educarte, Hermosillo.

Francisco Manuel Valle Kirk, primaria María Candelaria Vanegas Trevor, Hermosillo.

Rene Aniello Corella Piña, Colegio Americano del Pacífico, Hermosillo.

Adrián Pérez Granados, Irish International School, Hermosillo.

Santiago Romero Meneses, Colegio Americano Anais, Agua Prieta.

Sebastián Preciado Molina, Instituto Sonora, Cananea.

Daniel Francisco González Moreno, Colegio Regis A.C., Hermosillo.

Fabián Arturo Granados Ibarra, High Point International School by Tecnológico de Monterrey, Hermosillo.

