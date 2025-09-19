Orioles hacen la maldad al vencer a los Yankees y cierran la pelea por el Wild Card

Baltimore, Estados Unidos.- Los Baltimore Orioles vencieron a los New York Yankees con marcador de cuatro carreras sobre dos y lograron empatar la serie de cuatro compromisos; con la nueva derrota para los 'Bombarderos del Bronx', se complica su lucha por el Wild Card, pues la ventaja que había respecto a los Houston Astros se ha cerrado a solo un par de juegos de diferencia en el liderato por los comodines.

Trevor Rogers alcanzó su novena victoria del año, superando su mejor marca personal establecida en siete ganados en la temporada 2021 mientras jugaba para los Miami Marlins; el zurdo lanzó seis sólidas entradas, en las cuales tan solo permitió un imparable, otorgó dos bases por bola y ponchó a siete rivales. Will Warren fue el lanzador que cargó con la derrota, al haber permitido tres carreras y cuatro imparables en cinco entradas y un tercio lanzado.

En la primera entrada, ambos lanzadores lucieron dominantes, pero fue cuestión de un error en un lanzamiento de Warren para que se abriera el marcador; Ryan Mountcastle cazó una recta que se quedó en el centro de la zona, enviando el esférico a las gradas del jardín izquierdo.

Fire up the Bird Bath, Boog!! pic.twitter.com/c7LmHDzX9B — Baltimore Orioles (@Orioles) September 19, 2025

El encuentro permaneció sin anotaciones hasta el cierre del sexto capítulo, cuando entraron dos rayitas más para los Orioles, con elevado de sacrificio para Ryan Mountcastle y un roletazo al segunda base por parte de Samuel Basallo. Los Yankees se acercaron en la pizarra en la apertura de la séptima, con un cuadrangular de dos carreras de Jazz Chisholm Jr., el cual se unió al club de las 30 bases robadas y 30 cuadrangulares en una misma temporada.

Jazz joins the 30/30 Club uD83DuDD25 pic.twitter.com/PgXMsgysSJ — New York Yankees (@Yankees) September 20, 2025

La carrera final para los Orioles cayó en el cierre del séptimo capítulo, ya que Jordan Westburg se puso en circulación con un imparable y se descolgó desde la primera almohadilla hasta la registradora, con un doble de Gunnar Henderson, poniendo la pizarra final de cuatro carreras sobre dos.

The 100th double of Gunnar’s career! pic.twitter.com/X8m6NlmsdX — Baltimore Orioles (@Orioles) September 20, 2025

Los 'Bombarderos del Bronx' tienen que tener un cierre casi perfecto en el resto de campaña regular, puesto que son seguidos de cerca por los Astros y los Seattle Mariners, los cuales cuentan con la misma foja, y solo un juego por detrás se encuentran los Boston Red Sox.

Fuente: Tribuna del Yaqui