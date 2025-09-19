Rayados de Monterrey le 'robó' a Pumas el fichaje de Anthony Martial para su llegada a México

Ciudad de México.- Los Rayados de Monterrey se llevaron el fichaje más importante antes del cierre del mercado de la Liga MX al contratar a Anthony Martial, pero luego de que se anunciara la llegada del francés a la 'Pandilla', se dio a conocer que los Pumas de la UNAM estuvieron en pláticas con el jugador antes que el equipo regio y les fue 'robado' el fichaje cuando ya casi lo tenían firmado.

El equipo universitario estuvo en búsqueda de contratar un delantero europeo para que ayudara a solventar los problemas en ataque que presenta el conjunto universitario en los últimos años; a pesar de varios intentos, Pumas cerró el mercado reforzando el arco, al concretar el fichaje de Keylor Navas, pero no pudieron agregar un hombre de peso en la delantera del club, a pesar de que estuvieron cerca de firmar al ahora rayado.

Eduardo Saracho, quien forma parte de la directiva de los Pumas, informó que el cuadro capitalino tuvo un acercamiento con el jugador francés antes de que Rayados mostrara interés y aseguró que ya tenían un acuerdo con el AEK Atenas para concretar la llegada de Martial a México.

Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos y así como te enteraste tú, llegas a este punto donde tienes principio de acuerdo, vino este silencio y ‘pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo".

#PumasUNAM | uD83DuDD25 Eduardo Saracho confirma a @DavidFaitelson_ que #Rayados se metió en su negociación por Anthony Martial:



“Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos y así como te enteraste tú (…) ‘pum',… pic.twitter.com/9Ggncc5xHl — Vladimir García (@VladimirGarciaG) September 19, 2025

De igual manera, el directivo de los universitarios aseguró que tuvo un encuentro con parte de los directivos del Monterrey, pero no quiso dar detalles de lo comentado ahí, puesto que se reveló información confidencial.

Rayados niegan 'robo' de Anthony Martial

En plena presentación oficial del jugador, se le cuestionó a José Antonio Noriega, director deportivo de la 'Pandilla', sobre lo comentado por Saracho y negó que se haya tratado de un 'robo', pues la decisión final fue tomada por el jugador. "Fuimos avisados por parte de sus agentes de que tenía muchas alternativas en diferentes partes del mundo y que estaba analizándolas; la opción que más les atraía era la de Monterrey y por eso está aquí".

"Anthony tenía alternativas en todas partes del mundo, nos dijo que estaba analizando opciones y por fortuna escogió Rayados"



José Antonio Noriega, Pdte. de Rayados, da su versión de cómo ficharon a MartialuD83DuDDE3? pic.twitter.com/zXjCuJzoM6 — Claro Sports (@ClaroSports) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui