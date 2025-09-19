Real Madrid volverá a contar con importante jugador luego de tres meses debido a una operación

Ciudad de México. Luego de poco menos de tres meses alejado de las competencias, el Real Madrid volverá a contar con una de sus estrellas para su siguiente compromiso en LaLiga, ya que Xabi Alonso anunció que dentro de la lista de los 22 convocados del conjunto merengue, se tendrá al centrocampista británico, Jude Bellingham, el cual no ha pisado las canchas desde que el equipo español concluyó su participación en el Mundial de Clubes.

Bellingham había presentado molestias fuertes en su hombro, pero con la justa mundial a nivel de equipos, el jugador decidió optar por un tratamiento que evitaba el quirófano para poder seguir con su actividad de titular con el Real Madrid; luego de que el cuadro español quedara eliminado del Mundial de Clubes, el atleta se sometió a una resonancia magnética, la cual arrojó como resultado que la cirugía era inevitable.

El jugador estuvo fuera por casi tres meses y, aunque estuvo en el banquillo para el encuentro del Real Madrid contra el Marsella en la Champions League no tuvo acción; ahora volvió a ser convocado para el encuentro en la liga española contra el RCD Espanyol, donde es probable que vea sus primeros minutos desde las semifinales del Mundial de Clubes, cuando el club ibérico cayó por goleada ante el PSG.

Jude Bellingham se perdió los primeros cuatro encuentros del Real en la actual temporada de LaLiga; en las dos temporadas que tiene en su incursión por el futbol español, el centro campista ha participado en 59 partidos con el club merengue, en los cuales ha alcanzado a marcar 28 goles y 15 asistencias, además de ver 10 cartones preventivos y dos tarjetas rojas directas en los poco menos de cinco mil minutos en cancha.

The best of Jude Bellingham



Real Madrid edition pic.twitter.com/YmG3e1OL0x — uD83EuDEF5uD83CuDFFD (@idoxvi) September 19, 2025

El Real Madrid marcha en la primera posición de LaLiga con paso invicto, ya que acumula cuatro triunfos en las cuatro jornadas disputadas, además de que solo han recibido dos anotaciones contra los ocho goles marcados. Los dirigidos por Xabi Alonso superan por poco al Barcelona, ya que la ventaja es de solo dos puntos, pues el conjunto culé cuenta con tres victorias y un empate en la jornada tres.

Fuente: Tribuna del Yaqui