Real Madrid vs RCD Espanyol; dónde ver EN VIVO la jornada 5 de LaLiga en México

Madrid, España. La jornada 5 de LaLiga traerá un duelo emocionante que enfrenará a dos de los equipos que han tenido un mejor comienzo en la competición española; el Real Madrid pone en riesgo el liderato al enfrentarse al RCD Espanyol, un duelo que enfrenta a dos equipos invictos, los cuales podrían invertir sus posiciones en la tabla al finalizar el encuentro.

El RCD Espanyol tuvo un arranque que no habían logrado en varios años; ya hasta comenzar su próximo encuentro, marcan un récord invicto luego de cuatro compromisos; iniciaron la temporada 2025-2026 de LaLiga venciendo por la mínima al Atlético de Madrid. En la jornada dos tuvieron un empate a dos goles contra la Real Sociedad y en las dos jornadas restantes se alzaron con la victoria, al doblegar al Osasuna y al Mallorca.

Por su parte, el Real Madrid tuvo un arranque aún mejor, pues se encuentra en la primera posición, habiendo ganado sus primeros cuatro partidos; en la jornada 1, vencieron al Osasuna en un juego trabado, el cual terminó con solo una anotación para los 'Merengues'. Su segundo compromiso fue contra el Real Oviedo, al cual terminó goleando, seguido por el Mallorca, al cual venció con marcador de 2-1, y su cuarto partido fue contra la Real Sociedad.

Aunado a eso, el Real Madrid se encuentra disputando la Champions League y el conjunto español arrancó con victoria su participación en la actual campaña; recibieron al Marsella y, a pesar de que hubo conatos de violencia a las afueras del Santiago Bernabéu, se pudo celebrar el encuentro con normalidad, el cual terminaron venciendo con marcador de dos goles contra uno.

Horarios del Real Madrid vs. RCD Espanyol de LaLiga

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Horario: 08:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/Izzy

El Real Madrid contará con el regreso de Jude Bellingham, el cual se encuentra fuera de actividades desde el Mundial de Clubes, pues se tuvo que someter a una cirugía por una lesión en su hombro; el inglés estuvo convocado para el juego de la Champions League, pero no tuvo actividad, aunque se espera que pueda ser considerado dentro del 11 titular por parte de Xabi Alonso.

Fuente: Tribuna del Yaqui