Reporta a los entrenamientos de pretemporada uno de los refuerzos de Tomateros

Culiacán, Sinaloa.- A tan solo días para que se ponga en marcha una edición más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Tomateros de Culiacán siguen entrenando a tope y este viernes 19 de septiembre, una de las novedades en las actividades de pretemporada es que reportó uno de los refuerzos.

Se trata del cubano Albert Lara, de 27 años, quien llega para cubrir la segunda base y el shortstop, destacando al ser versátil en el diamante, pero también por tener poderío en el madero, por lo que será una apuesta positiva para el conjunto que comandará Roberto Vizcarra.

Refuerzo guindauD83CuDF45



Los @clubtomateros anuncian al infield Albert Lara como parte de su legión extranjera, para la temporada 2025-2026. uD83DuDCAAuD83CuDDE8uD83CuDDFA #LigaARCO? pic.twitter.com/zW2GqhSPmC — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) September 19, 2025

Aunque hará su estreno con los de la capital de Sinaloa, Lara es un 'viejo conocido' del beisbol azteca, ya que acumula cuatro temporadas de experiencia en Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tanto con Olmecas de Tabasco como recientemente con Algodoneros de Unión Laguna.

En 203 juegos que tiene en la liga de verano, el caribeño promedia sobre 300 (.314) con 102 CA, 33 dobles, cinco triples, 13 metrallazos, 90 carreras producidas y OPS de .805. Además, se ha ponchado menos de 100 veces durante su carrera.



Durante la campaña 2025, en su campaña de debut con los Algodoneros de Unión Laguna, impuso marcas personales en carreras anotadas con 38, 60 imparables, siete jonrones y un total de 32 carreras producidas. Cifras que lo colocaron como uno de los mejores del equipo.

Los @clubtomateros anunciaron la contratación del cubano Albert Lara, quien ya tuvo su primer entrenamiento con los guindas. pic.twitter.com/j5Cn1ojF2D — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) September 19, 2025





Por otro lado, durante su paso por el circuito de verano ha demostrado gran nivel en el fildeo. Durante 75 juegos como segunda base, su promedio de fildeo es de .982 y posee .970 como shortstop en 72 encuentros, por lo que es un candidato para pelear por el guante de oro.



El cubano brindará sus enormes habilidades ahora en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, con una escuadra que sin duda alguna es una de las candidatas para llevarse la corona y representar a México en la próxima Serie del Caribe, que se realizará en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui