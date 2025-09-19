Sergio 'Checo' Pérez vuelve a las pistas; correrá en monoplaza de Ferrari la próxima semana

Ciudad de México. El regreso a las pistas por parte del piloto mexicano más exitoso en la historia del automovilismo llegará antes de lo esperado, pues volverá a subirse a un monoplaza la próxima semana; Sergio 'Checo' Pérez tendrá las primeras pruebas en pista para la escudería Cadillac F1, aunque tendrán que ser con un monoplaza usado en años anteriores por el equipo de Ferrari.

El piloto mexicano estuvo presente en el Dodger Stadium a mitad de semana, luego de que fuera invitado por la MLB para lanzar la primera bola en el encuentro de Los Angeles Dodgers y los Philadelphia Phillies; dicho evento fue programado de manera estratégica, aprovechando la gran afición azteca que apoya al equipo californiano. Desde el anuncio del fichaje de Pérez con Cadillac, se ha convertido en el principal embajador, asistiendo a diversos eventos multitudinarios para dar difusión al nuevo proyecto de la F1.

Previo a la ceremonia en el terreno de juego, 'Checo' ofreció una conferencia a los medios presentes, para dar pormenores sobre las novedades en el nuevo equipo estadounidense; Pérez Mendoza adelantó que durante la próxima semana viajará a la sede del equipo y encabezará unas sesiones en el simulador para luego trasladarse a Europa y realizar las primeras pruebas con Cadillac F1 en condiciones de pista real.

La próxima semana primero iré a Charlotte y luego a Inglaterra. Haré pruebas en el simulador de la sede, pero luego planeo conducir un monoplaza de F1".

uD83DuDEA8Durante una conferencia en el Dodger Stadium, Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 en 2026, detalló su preparación para esta nueva etapa, que incluye sesiones en simulador y pruebas en la fábrica de Cadillac en Charlotte e Inglaterra.https://t.co/9sYLX8NBSC — El Horizonte (@ElHorizontemx) September 18, 2025

Aunque no se ha realizado el anuncio oficial, el piloto mexicano y Cadillac estarán usando un monoplaza que compitió en las temporadas anteriores de la F1, cedido por el equipo del 'Cavallino Rampante'; habrían llegado a un acuerdo con Ferrari para usar el SF-23, con el que tendrán su primera salida a pista TPC (Testing of Previous Cars). Ferrari será el proveedor de motores, transmisión y suspensión para Cadillac, por lo que es importante que los ingenieros se vayan adaptando al sistema que usa la escuadra italiana.

uD83DuDEA8 | Perez to make his first test after Baku with the Ferrari SF-23!



Cadillac has agreed for the Mexican driver to take to the track next week in the United Kingdom with a car supplied by Ferrari.



uD83DuDCF0 @Motorsport_IT pic.twitter.com/yewVvnh72P — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 18, 2025

De igual manera, se supo que el equipo estadounidense simuló todo un fin de semana de carrera, a la par que se celebrara el Gran Premio de Monza, y aunque no revelaron los resultados, se supo que fueron satisfactorios.

Fuente: Tribuna del Yaqui