Sí desquita los millones; Juan Soto dispara su jonrón 42 y Mets vencen a Nationals

Nueva York, Estados Unidos.- Los Mets pagaron una auténtica millonada por él, y Juan Soto les está retribuyendo como sólo él sabe hacerlo: a base de cañonazos, como el que disparó este viernes para contribuir a la victoria de Nueva York por 12-6 ante los Washington Nationals.

Fue su jonrón número 42, el máximo de su carrera, alcanzando el hito en el primer año de su contrato récord de 765 millones de dólares. Soto conectó su vuelacercas de tres carreras de 419 pies al jardín central, coronando un rally de seis carreras en la cuarta entrada contra Washington y superó su récord personal anterior, establecido la temporada pasada con los Yankees.

No. 42 was LAUNCHED! uD83DuDD25 pic.twitter.com/6oMRp53m8O — New York Mets (@Mets) September 20, 2025

El dominicano de 26 años firmó su contrato de 15 años con los Mets en diciembre. Es el octavo jugador de este siglo en tener temporadas consecutivas de 40 jonrones para diferentes clubes. Shohei Ohtani logró la hazaña cuando conectó 44 jonrones para los Los Angeles Angelinos en 2023 antes de conectar 54 jonrones para los Dodgers el año pasado. El jonrón aumentó el total de carreras impulsadas de Soto a 103, siete menos que el máximo de su carrera establecido con los Nationals en 2019.

Los Mets no esperaron demasiado y le cayeron encima al abridor de los Nationals, Andrew Alvarez (1-1) con una carrera en la misma primera entrada, remolcada con sencillo de Pete Alonso y anotada por Francisco Lindor.

Washington reaccionó y le dio la vuelta al marcador en la apertura de la tercera entrada, con cuatro anotaciones. Jorge Alfaro empujó la primera con sencillo y luego anotó con doble de CJ Abrams, quien a su vez llegó a tierra prometida remolcado por Josh Bell con otro doblete. Daylen Lile con triple envió a Bell a la registradora, para el 4-1.

ok well that's good pic.twitter.com/SVto1qW2gL — Washington Nationals (@Nationals) September 20, 2025

Nueva York acortó distancia en el cierre de ese capítulo, con la misma fórmula: sencillo de Alonso que remolcó a Lindor. Pero el rally definitivo llegó en el cuarto episodio. Francisco Álvarez con doble empujó dos; Brett Baty recibió golpe y Lindor produjo una más con sencillo. Luego, Juan Soto se los llevó por delante con su vuelacercas para el 8-4. Washington respondió por medio de Abrams, quien se la botó con un a bordo para el 8-6; pero Nueva York respondió con otra rayita en la séptima y tres más en la octava.

Los Mets festejaron ante su afición

El triunfo fue para la cuenta de Brooks Raley (2-0), quien retiró una entrada en blanco; meintras que el revés fue para Alvarez (1-1), quien fue castigado con siete imparables y seis carreras en tres entradas y un tercio.

Fuente: Tribuna del Yaqui