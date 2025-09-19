"Siempre fue un fracaso": Oscar de la Hoya lanzó duras criticas a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México. —Una de las voces autorizadas en el boxeo actual criticó de fuerte manera a Saúl 'Canelo' Álvarez luego de su derrota ante Terrence Crawford; Oscar de la Hoya, exboxeador y uno de los promotores más exitosos en la actualidad del pugilismo, no se guardó nada contra el tapatío y expresó su sentir luego del sorpresivo resultado en la pelea que encabezaba la función del 13 de septiembre.

Saúl Álvarez cayó por decisión unánime ante el norteamericano, lo que le costó perder sus cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón indiscutido en peso supermediano; posterior al encuentro, se comenzó a barajear la idea de que fue la última pelea del boxeador mexicano en su carrera profesional, lo cual fue desmentido por Turki Alalshikh, actual promotor que trabaja de la mano con el 'Canelo', ya que tienen contrato por al menos dos combates más.

A pesar de que antes, Álvarez Barragán tenía muy buena relación con De la Hoya, pues el púgil mexicano pertenecía a Golden Boy Promotion, empresa que encabeza el exboxeador, desde que el 'Canelo' decidió comenzar a promocionar sus propias peleas como independiente, comenzaron una serie de infames declaraciones entre ambos, tanto en entrevistas como en redes sociales, acrecentando la tensión entre los dos.

Mediante un live en su cuenta de Instagram, De la Hoya no dudó en arremeter contra el ahora excampeón mundial, además de alabar la actuación de Terrence Crawford arriba del encordado. "Una maravillosa pelea, fue como quitarle un dulce a un bebé; Parecía que tiraba golpes al aire Canelo. ¿Qué fue eso?", expresó. De igual manera, comentó que las tres derrotas que tiene en su haber el tapatío fueron contra boxeadores de calidad y que por ese motivo siempre buscaban a rivales débiles.

Oscar De La Hoya's Thursday Clapback. pic.twitter.com/bIF5QF2tZ9 — Jed I. Goodman © (@jedigoodman) September 18, 2025

Por último, arremetió contra Dana White, luego de que el promotor de la UFC tuviera un altercado con un reportero, luego de que en una conferencia de prensa por la pelea entre el 'Canelo' y Crawford, fuera cuestionado por una demanda que enfrenta su marca de artes marciales mixtas. "Me pregunto si se arrepiente de haber abandonado la UFC por un deporte que no lo quiere".

uD83DuDC40 DE LA HOYA SLAMS DANA WHITE



Oscar De La Hoya: "You're saying this reporter is an a**hole because he's asking you a legitimate question? That's because the Muhammad Ali Act protects fighters and TKO needs it to change so they can f***fighters over. You can't muzzle the boxing… pic.twitter.com/rlv6TqjyNa — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui