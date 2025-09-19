Spencer Steer guía con el madero a los Reds en su segunda victoria de la serie sobre los Cubs

Cincinnati, Estados Unidos. Los Cincinnati Reds vencieron a los Chicago Cubs con marcador de siete carreras contra cuatro; uno de los jugadores que cargó al equipo fue el primera base, Spencer Steer, el cual se encargó de producir tres rayitas para los de casa, ante un pitcheo abridor que flaqueó antes de la quinta entrada.

Connor Phillips se llevó su cuarto triunfo del año, al haber lanzado una entrada y un tercio sin permitir carrera e imparable, además de ponchar a dos rivales para dejar una efectividad de 3.05; el de Houston, Estados Unidos, tuvo que ser empleado temprano en el juego, luego de que el abridor de los Reds, Nick Lodolo, fuera sustituido luego de que le anotaran cuatro carreras en las mismas entradas de labor.

Los locales abrieron el marcador en la misma primera entrada, pues Miguel Andujar disparó su cuadrangular 10 de la temporada, trayendo la primera rayita al marcador. Solo media entrada después, vino la respuesta por parte de Chicago, ya que Dansby Swanson conectó un cuadrangular solitario que empató los cartones.

Dansby Swanson answers right away for the @Cubs uD83DuDCAA pic.twitter.com/qZLvhFv61i — MLB (@MLB) September 19, 2025

En la tercera entrada cayó una carrera más para los Cubs, luego de que Nico Hoerner se pusiera en circulación con un imparable y marcara en la registradora por un batazo de dos estaciones de Ian Happ, pero la ventaja se les esfumó en solo medio capítulo, pues Matt McLain volvió a empatar el encuentro con un vuelacercas solitario.

Los Cubs volvieron a darle la vuelta al marcador en la cuarta entrada, pues Matt Shaw se fue para la calle con un cuadrangular de dos carreras, impulsando a Pete Crow-Armstrong. Spencer Steer cerró la pizarra a una de diferencia, con un home run solitario en el cierre del cuarto capítulo.

En el quinto rollo, los Reds volvieron a empatar la pizarra, luego de que Ke'Bryan negociara pasaporte y avanzara hasta la tercera almohadilla con un wild pitch, llegando a home por un indiscutible de TJ Friedl. La ventaja para Cincinnati llegó con un cuadrangular de dos carreras, conectado por Spencer Steer, y la séptima rayita fue por cuadrangular de Elly De La Cruz.

Fuente: Tribuna del Yaqui