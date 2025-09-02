¡Al viejo continente! Joven promesa del futbol mexicano jugará para el Atlético de Madrid

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una joven promesa del futbol mexicano abandonó la Liga MX para buscar su sueño de consolidar su carrera en Europa; Ronaldo Nájera, del Atlético San Luis, jugará en calidad de préstamo con el Atlético de Madrid y llegará a las filiales del conjunto colchonero, donde estará al mando de un histórico del futbol español, Fernando Torres, en la tercera división de la liga española.

Luis Ronaldo Nájera Valencia nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 24 de febrero del 2002; es canterano de Tigres de la UANL, con los que jugó por cinco años en la sub20 de la Liga MX; en 2024 llegó al Atlético San Luis, con los que debutó en la Leagues Cup 2024, disputando 20 minutos de un partido al entrar de cambio.

En la Liga MX mayor, debutó durante el Apertura 2024 y, a lo largo de tres torneos, tuvo actividad en 33 partidos, incluidos 4 compromisos de Liguilla; disputó mil 559 minutos en cancha, en los cuales marcó cuatro goles y puso cuatro asistencias. También cuenta con experiencia defendiendo los colores de la Selección Nacional, pues debutó en la categoría sub-20 cuando tenía 18 años, jugando en dos compromisos amistosos.

El mediocampista mexicano será anunciado de manera oficial en las próximas horas, ya que en estos momentos se encuentra pasando todos los requerimientos en cuestiones administrativas y se le realizarán las pruebas físicas pertinentes. El artífice principal para que se concretara esta transacción fue Seve García, quien se desempeñaba como director del Atlético San Luis y ahora es el secretario y visor en el continente americano para el club madrileño.

Según indican las fuentes, el ofensivo mexicano ya se encuentra en España y hasta pudo presenciar el encuentro del Atlético Madrileño, club filial de los 'Colchoneros', con los que jugará en la Primera categoría de la RFEF, lo que es equivalente a la tercera división de LaLiga. Nájera estará al mando del 'Niño' Torres, un jugador legendario para el club, por lo que tiene altas posibilidades de avanzar dentro del equipo.

