Alejandro Kirk enciende su madero en victoria de Toronto Blue Jays contra Cincinnati Reds

Cincinnati, Estados Unidos.- Duelo de batazos es el que protagonizaron este martes 2 de septiembre, Toronto Blue Jays y Cincinnati Reds, donde el mexicano Alejandro Kirk tuvo una noche redonda a la ofensiva. El receptor de Tijuana se fue de 4-2, con tres carreras remolcadas, en la victoria de su equipo 12-9 sobre los de la Liga Nacional.

Además de Kirk, el veterano George Springer fue otra de las figuras del partido, al irse de 4-3 con dos jonrones y tres carreras impulsadas. A su vez, Bo Bichette se hizo presente con jonrón de tres carreras, para así comandar el resultado del combinado de Canadá, que vuelve al camino del triunfo.

Desde el arranque, Springer abrió las acciones con su jonrón número 25 de la temporada; posteriormente, Barlow, quien hacía su primera apertura en el Big Show, dio tres bases por bolas al hilo para llenar las base. Fue en ese momento cuando apareció el mexicano Alejandro Kirk, con un doblete que vació las bases, para poner el marcador 4-0, ventaja que ya no dejarían ir en el encuentro, a pesar de que los Reds tuvieron una ligera respuesta.

Con la actuación de este martes, Alejandro Kirk llegó a 62 carreras producidas en lo que va de la temporada, con .297 de porcentaje de bateo y 11 jonrones, números que lo colocan como uno de los mejores receptores de todo el beisbol de las Grandes Ligas.

Por otra parte, el segundo jonrón de George fue un batazo de dos carreras contra Suter, para poner los cartones 10-6 en la cuarta entrada. Cabe destacar que este fue su juego número 29 con múltiples jonrones y el segundo de la actual temporada en la MLB.

Los Toronto Blue Jays han desperdiciado 23 salvamentos esta temporada, incluyendo la derrota del lunes 1 de septiembre por 5-4 en el primer partido de la serie, pero Jeff Hoffman en esta ocasión sí se plantó en la lomita y le pudo dar a su equipo una victoria clave, que los pone en la pelea de un boleto a la postemporada.

El resultado es más que positivo para la organización del Este, ya que vienen de perder la serie de fin de semana frente a Milwaukee Brewers, en un duelo que puso en ese momento a los dos mejores equipos de cada liga en las Grandes Ligas: Americana y Nacional.

