'Canelo' y Crawford pelearán por una corona especial del CMB: Presentan el cinturón Tlaxcala

Ciudad de México.- Falta poco más de una semana para que se ponga en marcha una de las peleas más esperadas del año: Saúl 'Canelo' Álvarez contra el invicto Terence Crawford este próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Ambos pugilistas han estado en la lista de los mejores boxeadores libra por libra de la última década y le tocará al mexicano poner en juego los cuatro campeonatos mundiales (Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo Y Organización Mundial de Boxeo) de las 168 libras ante el estadounidense, que tendrá que subir par de categorías.

Este martes 2 de agosto, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) agregó otro atractivo más a este choque, y es que el ganador también se estará llevando el cinturón conmemorativo Tlaxcala II. Dicha faja fue bautizada como 'Los 4 Grandes Señoríos'.

Su elaboración corrió a cargo de manos artesanas tlaxcaltecas que plasmaron en ella la riqueza cultural del estado más pequeño del país. "Llevábamos meses siguiendo el proceso de elaboración y, al ver el resultado, comienzan las emociones", expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

"Es una pieza hermosísima, ahora en color morado, fruto de meses de trabajo de artesanos de Tlaxcala. Nos emociona porque dignifica nuestra cultura mexicana. El ganador de esta gran pelea se llevará una obra de arte a casa", sentenció el encargado del organismo.

El campeonato ostenta 70 piezas de talavera elaboradas por la artesana Jacqueline España; además, fue pintado por Guadalupe Xicoténcatl sobre cuero morado con símbolos de la cosmovisión tlaxcalteca. Sobresale que tiene sellos con textiles inspirados en el sarape y rematado con una placa metálica con el mural de Cacaxtla, todo ensamblado por la firma de la marca mexicana Cleto Reyes.

"Agradezco a cada artesano, diseñador y colaborador que hizo posible esta conexión; esperemos que esta unión entre la tradición de Tlaxcala y la pasión del boxeo inspire a todos, y fortalezca la visibilidad del arte mexicano a nivel internacional", agregó el presidente del CMB.

Cabe destacar que en los últimos años este organismo mexicano se ha caracterizado por hacer este tipo de cinturones que retratan la cultura del país; inclusive Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene varios en su colección y este sábado 13 de septiembre podría conquistar otro más.

Fuente: Tribuna del Yaqui