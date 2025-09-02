Carlos Alcaraz arrasa con Lehecka y avanza a las semifinales del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Cual maestro de orquesta, Carlos Alcaraz movió con los dedos a la multitud reunida en el estadio Arthur Ashe, mientras vencía a Jiri Lehecka en la red para avanzar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El español, segundo cabeza de serie, venció al checo por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final el martes, haciendo algunos tiros destacados y llevándose la mano a la oreja después para alentar más vítores de los fanáticos que no cesaban de aplaudirlo. Es su primera aparición en semifinales en cancha dura en un Grand Slam desde que ganó su primer título de esta categoría en la edición 2023 del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz tiene solo 22 años y está en las semifinales de un Grand Slam por novena vez. Solo su compatriota Rafael Nadal y el alemán Boris Becker, con 10, tienen más antes de cumplir los 23 años.

Además, Carlos Alcaraz, con sus 22 años y 111 días, es el jugador más joven en alcanzar semifinales en las tres superficies en múltiples temporadas, 2023 y 2025, en torneos de Grand Slam desde 1978.

El español sigue son ceder un solo set en el torneo

En la siguiente ronda, Alcaraz se medirá ante Taylor Fritz o Novak Djokovic, quien lo eliminó del Abierto de Australia en los cuartos de final. Alcaraz suplantaría a Jannik Sinner, ante quien perdió en la final de Wimbledon y venció en la final del Abierto de Francia, en la cima de la clasificación si gana el Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

"Es realmente difícil no pensar en eso", dijo Alcaraz. "Cada vez que entro a la cancha, trato de no pensar en eso. Si pienso demasiado en el puesto número 1, creo que me voy a presionar a mí mismo y simplemente no quiero hacer eso. Solo quiero pisar la cancha, tratar de hacer mis cosas, tratar de seguir mis objetivos en el partido y tratar de disfrutar tanto como pueda. El número 1 está ahí, pero estoy tratando de no pensar tanto en eso".

Alcaraz espera salir con el título del US Open

Antes de enfrentarse a Fritz o Djokovic el viernes por la noche, Alcaraz planea jugar golf el miércoles con el campeón del Masters 2017, Sergio García. Cree que su compatriota le debe más que unos pocos golpes. "Tiene que darme al menos entre 10 y 15 tiros", dijo Alcaraz. "Va a ser genial. No soy tan bueno, Sergio, vamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui