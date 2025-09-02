'Chaco' Giménez revela que 'Santi' recibió varias ofertas en Europa para salir del AC Milan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Semanas de incertidumbre vivió Santiago Giménez, pues muchos medios especializados aseguraron que su salida del AC Milan estaba confirmada, a pesar de que su agente salió a aclarar que los rumores eran falsos; ya con la noticia confirmada de su permanencia con el conjunto 'Rossoneri', Christian Giménez, exfutbolista y papá del 'Bebote', reveló los verdaderos motivos por los cuales 'Santi' permaneció con el equipo italiano.

Los primeros rumores acerca de la salida del mexicano comenzaron cuando se supo que el AC Milan estaba en negociaciones por el Bayer Leverkusen, para hacerse de los servicios del futbolista nigeriano Victor Boniface, por lo que, en caso de realizarse dicha transacción, Santiago Giménez no tendría cabida en el conjunto italiano y saldría del equipo, pero esto se descartó cuando Boniface tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior.

Después de eso, comenzó a circular la información sobre un posible intercambio con la Roma, en el cual 'Santi' sería el elemento elegido para abandonar al equipo milanés; los rumores crecieron cuando Igli Tare, director del AC Milan, confirmó a la prensa que se estaba en negociaciones con 'La Loba' para obtener al ucraniano Artem Dovbyk. De igual manera, hubo medios que aseguraron que el mexicano había sido informado sobre los planes del equipo y este dio luz verde para el cambio.

De manera sorpresiva, Rafaela Pimienta, agente de Santiago, salió a declarar, descartando por completo la transacción y asegurando que Giménez permanecería en el AC Milan por varias temporadas. El papá del seleccionado mexicano, Christian Giménez, declaró cuáles fueron los motivos por los cuales el club 'Rossoneri' desechó la idea del cambio. "No se da el cambio, porque el director deportivo, el presidente y el técnico dijeron que no", señaló el ahora comentarista.

También afirmó que, conforme se acrecentaban los rumores, varios clubes europeos de renombre se mostraron interesados con el AC Milan para un probable cambio para obtener al 'Bebote'. "Hubo de Inglaterra, hubo más opciones, de Italia también; abiertamente, Johan creo que habló con Santi".

