Charros gana los dos encuentros ante Sultanes; Resultados en las Series de Campeonato de la LMB

Ciudad de México.- Los dos primeros encuentros en las Series de Campeonato 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol y en las dos llaves nos trajeron resultados inesperados; los Charros de Jalisco, que se colaron a los playoffs en el último lugar de la Zona Norte, ganaron los dos compromisos contra Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México perdieron el invicto en la postemporada al dividir resultados con los Piratas de Campeche.

Los Charros de Jalisco vencieron en los dos compromisos a los Sultanes de Monterrey; en el primer encuentro, la novena jalisciense salió avante con marcador de 11 carreras contra 9, con una labor destacada de Mateo Gil con el madero, ya que tuvo una jornada de tres carreras producidas, complementada por Dwight Smith y Joshua Fuentes.

El segundo juego fue de menos carreras, pero la pizarra benefició a los locales por segunda noche consecutiva; Eduardo Vera tuvo una salida de calidad, pues lanzó en cinco entradas, llevándose la victoria, siendo apoyado por el madero de Michael Wielansky, el cual impulsó dos rayitas. La serie se reanudará el miércoles 3 de septiembre, a las 18:30 horas (horario CDMX).

Diablos Rojos y Piratas dividen resultados en el sur

En la Serie de Campeonato de la Zona Sur, las escuadras dividieron resultados y rompieron una racha de 16 victorias consecutivas por parte de los 'Pingos' en postemporada. En el primer encuentro fue un duelo de lanzadores, el cual se inclinó para el lado de los Filibusteros; Chris Carter conectó un cuadrangular de dos carreras, las cuales se terminaron convirtiendo en la clave de la victoria para Campeche, acompañado de la actuación de los relevistas, los cuales supieron maniatar la ofensiva escarlata, que dejó corredores en posición de anotar en siete ocasiones.

El segundo encuentro devolvió al sendero de la victoria a los actuales monarcas de la Serie del Rey, teniendo a Robinson Canó como el principal aportador a la pizarra, con dos rayitas a su cuenta y el bullpen que dejó en ceros a los Piratas, teniendo sus únicas anotaciones hechas contra el abridor del encuentro. El juego 3 de la serie será la tarde de hoy, 2 de septiembre, a las 18:30 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui