Deportistas mexicanos buscarán subir al podio en el mes de los Campeonatos Mundiales

Ciudad Obregón, Sonora.- Septiembre pinta para ser memorable en el mundo de los deportes, ya que durante este mes por primera vez se desarrollarán siete campeonatos mundiales de diferentes disciplinas de manera simultánea.

Desde Europa hasta Asia, África y Centroamérica, del 4 al 28 habrá constante actividad deportiva, con atletas mexicanos saltando a la escena en busca de subir al podio y poner la bandera tricolor en lo más alto a nivel internacional. La sonorense Alejandra Valencia y Matías Grande, en tiro con arco, además de Alegna González, en atletismo, e Isaac del Toro, en ciclismo, son los rostros a seguir por parte de la delegación mexicana durante el mes patrio.

Mundial de Boxeo

El importante World Boxing Championships 2025 se realizará en Liverpool del 4 al 14 de septiembre. Curiosamente, esta será la primera edición de dicho campeonato bajo la organización de World Boxing, con más de 550 jovencitos de más de 65 países. El equipo tricolor estará comandado por 12 boxeadores, seis en cada rama: Esmeralda Patiño, Ariadna Gil, Diana Pérez, Almendra González, Darianne Hernández y Citlali Ortiz en femenil. En varonil: Bryan Ortiz, Kevin Dávila, Emiliano Reducindo, Jesús Talamantes, Hugo Barros y Abel Álvarez.

Dar en el blanco

Por otro lado, el Campeonato Mundial de Tiro con Arco se disputará ahora en Gwangju, Corea del Sur, del 5 al 12 de septiembre. Este evento, que reúne a las principales figuras internacionales en las modalidades de arco recurvo y compuesto, pinta para ser uno de los más positivos para México en este mes.

La sonorense Alejandra Valencia es la figura a seguir debido al gran historial que posee como profesional, pues es doble medallista olímpica y recientemente subió al podio en la Copa Mundial que se celebró este año en Florida. Andrea Becerra y Matías Grande también tienen altas posibilidades de darle medallas al país.

A la meta

19 atletas nacidos en México, encabezados por Alegna González, participarán del 13 al 21 de septiembre en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, evento que se realizará en Tokio. La selección azteca tendrá representación en especialidades como marcha, fondo y vallas, áreas en las que ha destacado históricamente e inclusive en Juegos Olímpicos.

'Torito' en escena

Sin duda, uno de los eventos más esperados es la Copa Mundial de Ciclismo de Ruta, la cual se pondrá en marcha por primera vez en África: Kigali, Ruanda. La actividad sobre ruedas será del 21 al 28 de septiembre. Isaac del Toro hará historia como líder del equipo mexicano, que estará conformado por otros cinco ciclistas, esto gracias a la posición 20 en el ranking UCI que tiene el país.

En la edición pasada, la delegación solo pudo llevar a cuatro ciclistas, lo que limitó sus opciones de medallas. Ahora, con dos plazas adicionales y un líder consolidado, las esperanzas de ganar aumentan en el certamen internacional.

Del Toro, quien por su condición de profesional llega en un gran momento y con la ambición de colocar a México entre los protagonistas de la competencia, además de que una sólida presentación en el mundial haría más grande su legado en este deporte.

Por otra parte, actividades mundiales como el SA Surfing Games, el Campeonato de Lucha y la Copa de Remo también forman parte del calendario deportivo internacional que se desarrollará este mes.

4 al 14 - Campeonato Mundial de Boxeo

5 al 12 - Campeonato Mundial de Tiro con Arco

5 al 14 - ISA World Surfing Games

13 al 21 - Campeonato Mundial de Atletismo

13 al 21 - Campeonato Mundial de Lucha

21 al 28 - Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

21 al 28 - Campeonato Mundial de Remo

