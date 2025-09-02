Dónde ver EN VIVO el México vs Japón; inicia la preparación para el Mundial 2026

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A falta de unos meses para el arranque de la tercera Copa del Mundo en México y sin poder disputar las clasificatorias de la Concacaf, la Selección Mexicana comenzará su preparación con una serie de partidos amistosos; su primer compromiso será contra Japón durante la fecha FIFA de septiembre.

La Selección Mexicana viene de ganar la Copa Oro 2025, pero la falta de juego constante al estar dentro de la justa mundialista y no tener que disputar la clasificatoria con el resto de las selecciones de la confederación pueden afectar en el grupo, por lo que ya se tienen asegurados, al menos, cuatro partidos amistosos, dos en Estados Unidos y dos más en territorio mexicano; el Estadio Akron y el TSM serán la casa del 'Tri' en octubre y noviembre.

Contrario a lo que se tenía acostumbrado con la selección, pues los encuentros amistosos se pactaban contra escuadras de la zona y de menor nivel, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol pactaron varios encuentros con selecciones de todo el mundo, con estilos de juego diferentes, que representen un verdadero reto para los mexicanos y que ayuden a mejorar el nivel mostrado en cancha por parte de los aztecas.

La última ocasión que la Selección Mexicana y Japón se enfrentaron en un duelo de selecciones mayores fue el 17 de noviembre del 2020, en el Merkur Arena de Graz, Austria. Ese partido lo ganaron los representantes aztecas, con anotaciones de Raúl Jiménez e Hirving Lozano. También, se tuvieron dos duelos en los Juegos Olímpicos, ambos con resultado favorable para México.

Dónde ver el amistoso de México vs. Japón

Estadio: Oakland Coliseum, Oakland, Estados Unidos

Fecha: Sábado, 6 de septiembre

Hora: 20:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ Canal 5/ TUDN/ VIX

Mal arranque para la Selección Mexicana

Aunque no se ha jugado el primero de los dos encuentros amistosos, la Selección Mexicana ya tuvo un mal arranque, pues se informó que el grupo fue víctima de un robo en el centro de la ciudad; se supo que un grupo de ladrones sustrajeron una maleta de un autobús del equipo, robando artículos de entrenamiento, sin reportar algún miembro del grupo afectado.

Fuente: Tribuna del Yaqui