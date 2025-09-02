El Clásico Nacional se jugará con publico; levantan sanción a las Águilas del América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Águilas del América tuvieron que disputar su encuentro contra el Pachuca en condiciones adversas, pues horas antes del silbatazo inicial, se anunció una sanción sobre el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el conjunto 'Azulcrema' afectó a los vecinos aledaños al inmueble, por lo que jugaron el partido de la jornada 7 del Apertura 2025 a puerta cerrada.

Desde que se comunicó la sanción, se comenzó a especular sobre en qué condiciones se jugaría el Clásico Nacional, pues el comunicado que emitió la Alcaldía de Benito Juárez dejaba en claro que el castigo no solo era para un solo partido, sino que permanecería en los siguientes encuentros, hasta que el América comprobara que sus empleados y colaboradores recibieron la capacitación pertinente para recibir eventos multitudinarios.

Varios periodistas, entre ellos David Faitelson de TUDN, sugirieron que las Águilas del América debían buscar otra sede para su partido contra las Chivas del Guadalajara, para evitar jugar a puerta cerrada en uno de los encuentros más atractivos dentro del calendario de la Liga MX, además de asegurar que el estadio ya no se encontraba en condiciones de ser sede para un encuentro de futbol profesional, debido a su estado.

La Alcaldía de Benito Juárez informó que se tuvo una reunión con la empresa que opera el Estadio Ciudad de los Deportes y pactaron una serie de lineamientos para reabrir el inmueble y permitir el ingreso de aficionados de forma segura. Aclararon que se implementará el operativo 'Ladrillera', con el cual determinarán las vialidades que se deben cerrar, así como los elementos de seguridad que se van a proporcionar para el evento.

También se destacó que el comunicado tiene efectividad inmediata y abarcará siete partidos que ya se encuentran programados para las siguientes cuatro semanas, por lo que el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, el cual se jugará el 13 de septiembre, será con la afición presente y se espera que se tenga un lleno total.

