"Es un orgullo"; Gilberto Mora habla sobre los rumores de su llegada al Real Madrid

Ciudad de México.- Gilberto Mora es uno de los jugadores más prometedores dentro del futbol mexicano y en las últimas semanas, se le ligó al Real Madrid, pues es representado por Rafaela Pimienta, la cual es una de las agentes prestigiadas en Europa y también tiene entre sus filas a Santiago Giménez.

El joven de 16 años, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra concentrado con la Selección Mexicana sub20 para asistir a la Copa del Mundo sub-20 en Chile, la cual comenzará a finales del mes de septiembre y, dentro del grupo, es uno de los que más experiencia tiene, pues es un jugador constante en la Liga MX con los Xolos de Tijuana, además de haber jugado en la Leagues Cup 2025, donde dejó un buen sabor de boca.

El 'Niño', como es apodado, habló sobre los rumores que lo ligaban al conjunto merengue, comentando que son solo rumores, pero está consciente de que en la siguiente justa mundialista habrá muchos visores de equipos europeos, lo cual lo podría llevar a dar el siguiente gran paso en su carrera. "En el Mundial yo sé que van a estar visores de los mejores equipos del mundo; para mí es un orgullo que equipos estén interesados, vivo el presente y que la cancha hable", comentó.

A pesar de eso, Mora aseguró que su objetivo principal durante el mundial de la especialidad es representar de la mejor manera posible a México, dejando de lado las individualidades y enfocado en el trabajo de equipo. "Para mí es un orgullo representar a la selección, ya sea la mayor o la 20; este es un Mundial también. No tenemos que achicarnos ni agrandarnos", señaló el seleccionado nacional. Por último, afirmó que dentro del grupo de seleccionados, nadie es más que nadie y todos tienen cierto rol de liderazgo.

Malagón manda mensaje a Gilberto Mora

Luis Ángel Malagón, arquero titular de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, habló sobre el presente de Gilberto Mora y aseguró que tiene el potencial para convertirse en el referente máximo del futbol mexicano. "El niño Mora, ese muchacho, yo creo que tiene para comerse el mundo a sus pies, y ojalá sepa comérselo".

Fuente: Tribuna del Yaqui