Fue por café y no regresó; revelan como fue el desaire de Guillermo Ochoa al Burgos

Luego de que se asegurara que era un hecho la llegada del legendario guardameta mexicano al Burgos, cayó de sorpresa la noticia de que el acuerdo no se firmó

Revelan como fue que Guillermo Ochoa rechazó de último minuto su acuerdo con el Burgos
Ciudad de México.- El histórico portero del futbol mexicano, Guillermo Ochoa, sigue sin concretar acuerdo con algún club y ya acumula más de tres meses sin actividad en partidos oficiales, lo que puede ser mortal en su lucha por permanecer vigente y asistir al Mundial 2026; luego de que se asegurara que Memo tendría el acuerdo pactado con el Burgos de la Segunda División de España, de manera sorpresiva se anunció que el acuerdo se cayó y que Ochoa tendría que buscar algún otro club.

Desde tempranas horas del 1 de septiembre, comenzaron a circular rumores acerca de la llegada de Ochoa Magaña al club que juega en LALIGA Hypermotion, equivalente a la segunda división de España; algunos periodistas especializados dieron por hecho que se firmaría el contrato entre las dos partes y se haría oficial la tarde del mismo día. 

Se confirmó que Guillermo Ochoa ya se encontraba en las oficinas del Burgos y había concluido las pruebas físicas y médicas de manera satisfactoria, pero, de última hora, se supo que el acuerdo se cayó y Ochoa tendría que seguir buscando club para regresar a las canchas.

El periodista Alejandro Orvañanos de Claro Sports afirmó que la negativa del mexicano surgió a partir de un cambio de último minuto en los acuerdos del contrato, lo que lo hizo declinar la oferta. Ahora, un insider dentro del Burgos confesó a la prensa mexicana cómo fue que Ochoa declinó el contrato, pues aseguró que solo comentó que saldría un momento a buscar algo para beber y no regresó a las oficinas sin dar explicación alguna.

El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico. Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato.  Sale a por un café. Desaparece. No coge el teléfono y el club terminó firmando a otro portero".

Guillermo Ochoa disputó sus últimos encuentros con el Avs Futebol, con los que finiquitó su contrato a finales de junio, pero tuvo sus últimos minutos en cancha en mayo de este año; Memo se perdió la convocatoria para los próximos encuentros amistosos que tendrá la Selección Nacional y, en caso de que no llegue a un acuerdo con algún club que le permita tener actividad de manera constante, se descartará su participación en el Mundial 2026.

