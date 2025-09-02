Fue por café y no regresó; revelan como fue el desaire de Guillermo Ochoa al Burgos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El histórico portero del futbol mexicano, Guillermo Ochoa, sigue sin concretar acuerdo con algún club y ya acumula más de tres meses sin actividad en partidos oficiales, lo que puede ser mortal en su lucha por permanecer vigente y asistir al Mundial 2026; luego de que se asegurara que Memo tendría el acuerdo pactado con el Burgos de la Segunda División de España, de manera sorpresiva se anunció que el acuerdo se cayó y que Ochoa tendría que buscar algún otro club.

Desde tempranas horas del 1 de septiembre, comenzaron a circular rumores acerca de la llegada de Ochoa Magaña al club que juega en LALIGA Hypermotion, equivalente a la segunda división de España; algunos periodistas especializados dieron por hecho que se firmaría el contrato entre las dos partes y se haría oficial la tarde del mismo día.

Se confirmó que Guillermo Ochoa ya se encontraba en las oficinas del Burgos y había concluido las pruebas físicas y médicas de manera satisfactoria, pero, de última hora, se supo que el acuerdo se cayó y Ochoa tendría que seguir buscando club para regresar a las canchas.

El periodista Alejandro Orvañanos de Claro Sports afirmó que la negativa del mexicano surgió a partir de un cambio de último minuto en los acuerdos del contrato, lo que lo hizo declinar la oferta. Ahora, un insider dentro del Burgos confesó a la prensa mexicana cómo fue que Ochoa declinó el contrato, pues aseguró que solo comentó que saldría un momento a buscar algo para beber y no regresó a las oficinas sin dar explicación alguna.

El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico. Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato. Sale a por un café. Desaparece. No coge el teléfono y el club terminó firmando a otro portero".

Guillermo Ochoa disputó sus últimos encuentros con el Avs Futebol, con los que finiquitó su contrato a finales de junio, pero tuvo sus últimos minutos en cancha en mayo de este año; Memo se perdió la convocatoria para los próximos encuentros amistosos que tendrá la Selección Nacional y, en caso de que no llegue a un acuerdo con algún club que le permita tener actividad de manera constante, se descartará su participación en el Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui