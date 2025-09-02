¡Increíble! Selección Mexicana fue víctima de robo previo al partido amistoso con Japón

Comparta este artículo

Oakland, Estados Unidos.- La Selección Nacional no tuvo un buen recibimiento al arribar a Oakland, Estados Unidos, donde tendrán un partido amistoso con Japón; según reportaron varios medios, el representativo mexicano sufrió de un asalto, donde sustrajeron maletas del autobús del equipo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó el domingo 31 de agosto a la urbe californiana, para iniciar la concentración de cara a los encuentros de preparación que sostendrán en los próximos días, pero sufrieron el lamentable robo, en una de las ciudades que han perdido a sus equipos deportivos profesionales en los últimos años, ya que la afición no asiste a los estadios y es una localidad que es conocida por su inseguridad.

Según reportó ESPN, unas maletas fueron robadas de un baúl del autobús donde se transporta el tricolor para hacer sus entrenamientos previos; los ampones se llevaron materiales para entrenamiento, tales como conos, barreras y pelotas, además de varios uniformes y ropa que usan los seleccionados durante las prácticas. Por suerte, se supo que el hurto se cometió mientras los integrantes del staff del equipo se encontraban al interior del hotel, por lo que no se reportaron víctimas.

El robo se habría cometido en el centro de Oakland, lo que se conoce como Downtown, el cual se ha caracterizado por los grandes índices de violencia; en los últimos años, la ciudad sufrió la mudanza de sus tres equipos deportivos por esos mismos motivos. En el 2019, los Golden State Warriors, pertenecientes a la NBA, se mudaron a San Francisco, California. En el 2020, los Raiders de la NFL anunciaron su traslado a Las Vegas y en el 2024, los Oakland Athletics celebraron su último partido en la ciudad, jugando en Sacramento durante la temporada 2025 de la MLB, mientras se concluye su nuevo estadio en Las Vegas, Estados Unidos.

Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a Japón el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum y a Corea del Sur en el Geodis Park, de Nashville, Estados Unidos, como parte de la fecha FIFA, comenzando con su proceso de preparación de cara al Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui