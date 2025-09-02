Jessica Pegula vuelve a las semifinales del US Open tras vencer a Krejcikova

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La estadounidense Jessica Pegula volvió a romper su muro de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, derrotando a Barbora Krejcikova 6-3, 6-3 para llegar a las semifinales en un torneo de Grand Slam por segunda vez en su carrera.

Un gran logro para ella si se toma en cuenta que no pudo avanzar a las semifinales en sus primeras 22 apariciones en el cuadro principal en un Grand Slam antes de llegar a la final en Flushing Meadows hace un año, cuando perdió ante Aryna Sabalenka. "Mi mayor logro el año pasado fue pasar los cuartos de final", dijo Pegula. "Ahora puedo decir que lo he hecho dos veces".

Pegula, quien fue eliminada en la cuarta ronda del Abierto de Australia, en la tercera ronda del Abierto de Francia y la primera ronda de Wimbledon, es la primera mujer en llegar a semifinales consecutivas del Abierto de Estados Unidos sin perder un set desde Serena Williams de 2011-14.

He podido entrar en esos partidos y realmente ocuparme de los negocios", dijo Pegula. "He jugado con buenas jugadoras, pero (obtuve) victorias convincentes sobre esas jugadoras".

Pegula, de 31 años, es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y aspira a su primer campeonato de Grand Slam. Ella y la número 8, Amanda Anisimova, son las únicas estadounidenses que quedan en el campo individual femenino.

Krejcikova había eliminado a una de ellas, Taylor Townsend, quien no pudo convertir ocho puntos de partido cuando se enfrentaron en los cuartos de final el domingo. Pegula no fue perfecta, pero jugó lo suficientemente bien como para mantener el control en todo momento y rompió a Krejcikova por última vez para terminar el partido en menos de 90 minutos, en su primer intento de punto de partido.

Pegula hizo lo suficiente para llevarse el triunfo

"Tuvo un par de devoluciones realmente buenas cuando yo estaba sirviendo en 4-1", dijo Pegula. "Todos vimos lo que hizo contra Taylor, así que me alegré de que hayamos terminado".

Para el miércoles, Anisimova jugará contra la segunda cabeza de serie, la polaca Iga Swiatek; mientras que Naomi Osaka, recién llegada de vencer a Coco Gauff, se enfrenta a Karolina Muchova para abrir la sesión nocturna.

