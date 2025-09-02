Juan Soto llegó a cinco juegos consecutivos con cuadrangular y los Mets arrasan con los Tigers

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- Juan Soto sigue mejorando su temporada, después de un inicio complicado y, en la actualidad, acumula cinco encuentros consecutivos conectando cuadrangular. Los New York Mets tuvieron una tarde en la cual explotó su ofensiva y arrasaron con los Detroit Tigers por segundo encuentro consecutivo con marcador de 12 carreras contra 2.

El novato sensación, Nolan McLean, siguió dando cátedra desde la lomita, pues en las tres aperturas que ha tenido en MLB, ha logrado la victoria al lanzar verdaderas joyas de pitcheo; contra Detroit trabajó por espacio de seis entradas, en las cuales le conectaron solo tres indiscutibles y admitió dos carreras, además de ponchar a siete rivales y otorgar tres bases por bola, dejando su efectividad en 1.37.

La primera anotación fue aportada por Pete Alonso, el cual desforró a 'Doña Blanca', con un tablazo monumental que cayó por detrás de la barda del jardín central. Los locales revirtieron la pizarra con sus únicas dos anotaciones del encuentro en la primera entrada; Spencer Torkelson y Wenceel Pérez ligaron imparables con corredores en posición de anotar, enviando al pentágono a dos compañeros.

En la apertura del cuarto rollo cayó el primer rally importante del encuentro; Sawyer Gipson-Long, abridor de Detroit, perdió la brújula y llenó las almohadillas con dos bases por bola y un imparable. Jeff McNeil envió una a la registradora con un sencillo y Cedric Mullins mandó al frente a los Mets con un elevado de sacrificio y, ya con dos corredores en base, Luis Torrens conectó su quinto cuadrangular del año, poniendo el marcador en seis carreras contra dos.

En la fatídica séptima entrada, cayó la loza más dura para los Tigers; Juan Soto comenzó la entrada con su cuadrangular 37 de la temporada y su sexto en los últimos cinco encuentros, seguido por Pete Alonso, que se voló la barda por segunda ocasión en la jornada. Las cuatro carreras restantes cayeron por sencillos de Jeff McNeil y Brett Baty, además de un elevado de sacrificio de Francisco Lindor.

Fuente: Tribuna del Yaqui