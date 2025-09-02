Licey anuncia el comienzo de sus prácticas para la campaña 2025-2026 en Dominicana

Comparta este artículo

Santo Domingo, República Dominicana.- Cada vez 'huele' más a beisbol en el Caribe… al menos en la República Dominicana, donde el 24 veces campeón Tigres del Licey anunció el inicio de sus entrenamientos con miras a su participación en la temporada 2025-26 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana, que estará dedicada al exlanzador e inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

La directiva de los felinos dio a conocer que será el lunes 22 de septiembre el día señalado para que los lanzadores y receptores se reporten a las prácticas del glorioso equipo azul. El día 25 del corriente mes se unirá el resto de los jugadores de las demás posiciones.

Los Tigres ya tienen fecha para su pretemporada

Dichos entrenamientos tendrán lugar en la academia de la International Prospect League (IPL) situada en el sector de El Toro en el municipio de Guerra. Los Tigres anunciarán en los próximos días su calendario para la pretemporada, como una forma de ajustar la preparación del equipo para el inicio del torneo.

El campamento de los Tigres será dirigido por el manager Gilbert Gómez, además de Héctor Borg, quien funge como asistente del dirigente; José Umbría, coach de bateo; Edgar Varela, coordinador de ofensiva; el coach de pitcheo Gerardo Casadiego; Anderson Hernández, coach de infield; Carlos Lugo, de control de calidad, y el grueso de entrenadores designados en distintas funciones.

El pitcheo será uno de los primeros en reportar

Además, Fidel Peña, quien funge como dirigente de la sucursal Doble-A de los Milwaukee Brewers y que estará como el encargado de coordinar la liga paralela, con sus asistentes Devin Fujioka, Vladimir Pérez y el cuerpo médico anunciado previamente.

Los Tigres del Licey iniciarán su temporada de la Liga Dominicana el 15 de octubre cuando reciban a los Leones del Escogido en la jornada inaugural del torneo de beisbol otoño-invernal 2025-2026, en lo que será una reedición de la final de la campaña anterior, donde los melenudos se alzaron con la corona en siete peleados encuentros y después revalidaron su campeonato con la conquista de la Serie del Caribe en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Fuente: Tribuna del Yaqui