Los Jets minimizan enfrentar a Aaron Rodgers y a los Steelers en la Semana 1

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Durante sus dos años como compañeros de equipo con los New York Jets, Sauce Gardner compartió un apretón de manos especial y muchas risas con Aaron Rodgers. Pero este próximo domingo, ambos se enfrentarán como oponentes cuando Rodgers y los Pittsburgh Steelers lleguen al MetLife Stadium en una de las historias más llamativas de la Semana 1 de la temporada regular de la NFL.

Rodgers y Gardner compartieron mucho con los Jets

Pero no esperen que los Jets agreguen ningún sabor extra esta semana cuando se trata de hablar sobre su exmariscal de campo. "No lo sé", dijo un sonriente Gardner el martes. "Me estoy preparando como cualquier otro juego". La verdad es que no es tan simple.

Y es que, después de todo, no es frecuente que uno de los mejores pasadores en la historia de la liga sea cortado por un equipo después de dos años de aspiraciones de Super Bowl que se esfumaron miserablemente, ayudadas en gran parte por una lesión que puso fin a la temporada cuatro jugadas después de su debut con su nuevo equipo, y luego firma, a los 41 años, con una de las franquicias más condecoradas de la liga. Y para colmo, Rodgers saldrá al campo por primera vez con su nuevo equipo contra su antiguo equipo.

"No me importa quién esté allí", insistió el apoyador Jermaine Johnson, quien está en camino de regresar de un desgarro en el tendón de Aquiles en la Semana 2 de la temporada pasada. "Tengo un trabajo que hacer para este equipo. Y quienquiera que sea el mariscal de campo, me pagan por presionarlo. Así que quienquiera que esté allí, no importa".

Ah, pero por si faltaba un ingrediente extra, a este juego también está esto: Justin Fields, quien terminó reemplazando a Rodgers en Nueva York, se enfrentará al equipo para el que comenzó la temporada pasada antes de ir a la banca después de llevar a los Steelers a un inicio de 4-2.

Fields también está del otro lado de la ecuación ahora

"Quiero decir, sí, la historia es una locura", reconoció Fields. "Quiero decir, es por eso que la NFL nos preparó para la Semana 1, solo para eso. Pero, sí, es genial. Es genial ver eso. Y va a ser divertido enfrentarse a estos muchachos el domingo".

Rodgers llegó a los Jets en 2023 con mucha publicidad y expectativas aún mayores, ya que los Jets fueron etiquetados como contendientes legítimos al Super Bowl. Pero un desgarro en el tendón de Aquiles hundió la temporada de Nueva York justo cuando comenzó, y luego Rodgers y los Jets tuvieron problemas para terminar 5-12 el año pasado que terminó costándole el trabajo al entrenador Robert Saleh y al gerente general Joe Douglas.

El veterano pasador siente que todavía tiene combustible en el tanque

Gardner, cuyo apretón de manos con Rodgers durante el cual fingen fumar se volvió viral, dijo que fue "una gran experiencia" aprender en el campo de práctica de un jugador con su experiencia. Tampoco le sorprendería si Rodgers usara su salida de los Jets como un poco de combustible adicional el domingo.

"Quiero decir, ya sabes, somos humanos", dijo Gardner. "Usamos muchas cosas como motivación y hay cosas todos los días que uso para motivarme. Estoy seguro de que podría decir lo mismo. Estoy seguro de que hay muchachos en este vestuario que pueden decir exactamente lo mismo, así que, ya sabes, así es como me siento al respecto".

Fuente: Tribuna del Yaqui