Memo Ochoa sigue sin equipo, Messi jugará en Argentina y otras noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Memo Ochoa sigue sin equipo y otras noticias en el Tribuna Top 3 DeportesCréditos: Internet
Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Es hora de que te enteres de la información más relevante del mundo deportivo en el Tribuna Top 3 Deportes! Conoce las tres noticias más emocionantes del mundo del deporte que no te puedes perder. Por ejemplo, el portero mexicano Memo Ochoa continúa sin conseguir un equipo y ya acumula tres meses sin actividad. Todos los detalles en tu nuevo resumen informativo favorito.

Messi ya está en Argentina para eliminatorias

El astro argentino, Leo Messi, viajó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para reportar con su selección. Se prevé que 'La Pulga' será parte del cuadro que jugará en las eliminatorias.

James va por su vigésima tercer temporada en la NBA

El reconocido basquetbolista, Lebron James, se prepara para jugar su temporada 23 en la NBA. Hasta este momento, 'The King' no ha dado indicios de un retiro cercano.

Memo Ochoa no jugará en el Burgos

Cuando parecía que Memo Ochoa regresaba a las canchas, el acuerdo con el Burgos se cayó. El portero mexicano suma ya tres meses sin actividad.

