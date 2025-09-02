Ohtani llega a 100 cuadrangulares con los Dodgers pero no evita la derrota ante Pittsburgh

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- En un encuentro lleno de volteretas en el marcador, los Pittsburgh Pirates lograron vencer a Los Angeles Dodgers, con marcador de nueve carreras contra siete. Shohei Ohtani llegó a su cuadrangular número 100 vistiendo la franela del equipo californiano, promediando un vuelacerca cerca de cada tres encuentros en los que ha tenido acción con los Dodgers.

Bubba Chandler fue el ganador del encuentro, a pesar de que le conectaron seis imparables, entre ellos dos cuadrangulares, y permitió tres carreras, todas ellas limpias, en cuatro entradas lanzadas en calidad de relevo. Por los Dodgers, se tuvo una buena actuación del veterano Clayton Kershaw, aunque salió sin decisión después de cinco entradas completas de labor; Edgardo Henriquez tuvo su primera derrota de la temporada, pues solo retiró un tercio de entrada y le anotaron tres carreras.

Los Pirates atacaron los lanzamientos de Kershaw desde el primer inning; Jared Triolo abrió el encuentro conectando un doble de terreno y el lanzador veterano otorgó dos pasaportes consecutivos, llenando las bases. Tommy Pham mandó dos a la registradora con un batazo de dos estaciones y Andrew McCutchen, acompañado de Alexander Canario, concretó el rally de cuatro rayitas en el inicio del encuentro.

En la apertura del segundo inning, la ofensiva de los Dodgers desperdició una oportunidad inmejorable, pues tuvo la casa llena sin hombres fuera y solo pudieron anotar una carrera, con un roletazo que terminó en doble matanza. Una entrada después, 'Sho-Time' la sacó del parque con su cuadrangular 46 del año y Teoscar Hernández produjo la tercera carrera para los Dodgers.

La ofensiva de los 'Filibusteros' volvió a explotar en la sexta entrada; McCutchen y Oneil Cruz negociaron bases por bolas y llegaron al pentágono por un sencillo de Henry Davis y un doble de Jared Triolo. Los californianos volvieron a acercarse en el marcador con dos anotaciones en la séptima entrada, pero Oneil Cruz y Nick Gonzales volvieron a poner tierra de por medio en la pizarra, lo que fue determinante porque Ohtani volvió a producir en la novena alta, pero la diferencia en el marcador fue suficiente para asegurar la victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui