¡Se la perdonan! El mexicano Jaime Munguía ya tendría fecha para su regreso al ring

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Fue en mayo cuando el boxeador mexicano Jaime Munguía tuvo una sensación agridulce; derrotó a Bruno Surace, pugilista con el que había caído por nocaut el año pasado, pero el gusto le duró poco, ya que dio positivo a un supuesto dopaje.

Pero a cuatro meses de ese hecho, en la reunión semanal organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el excampeón del mundo reiteró su inocencia y su promotor, Fernando Beltrán, aclaró que se llevaron a cabo diferentes estudios donde se demuestra que todo se trató de un malentendido.

Se hizo una inversión bastante fuerte para ir a los mejores laboratorios del mundo, se hizo la prueba de cabello, uña y se mandaron las pruebas a Francia para demostrar que no estaba en ningún ciclo, que había una contaminación en algún suplemento. Se mandaron todas las pruebas de todos los suplementos y cremas que utilizó durante la preparación, porque era alto en testosterona. Había un producto contaminado, fueron cuatro en total; afortunadamente se detectaron a tiempo y estamos en esa situación, hoy estamos aquí citados con el CMB", sentenció el promotor mexicano.

Una vez que comprobara su supuesta inocencia, Jaime Munguía no tendrá sanciones e, inclusive, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le otorgó luz verde para regresar a los cuadriláteros y, según las palabras del propio boxeador en conferencia de prensa, sería en octubre o noviembre.

"Era muy penoso que creyeran que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento. Solo decirles que los suplementos que salieron contaminados no son una sustancia ilegal ni mejoran mi rendimiento físico; estoy muy contento de seguir adelante, vamos a seguir adelante con mi carrera, a buscar buenas peleas y vamos a ser campeones del CMB", dijo el excampeón en el tradicional 'Martes de Café'.

"Los niveles detectados fueron extremadamente bajos, no aportaron ninguna ventaja en el rendimiento y fueron totalmente consistentes con una exposición accidental. No hice trampa: la ciencia lo demuestra. Agradezco al WBC, a la BBBofC y a la UKAD por reconocer esta verdad", manifestó el mexicano.

El rival para el regreso de Jaime Munguía todavía se encuentra en el aire, pero se espera que sea alguien de renombre que lo ponga nuevamente en el camino de disputar una corona mundial de boxeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui