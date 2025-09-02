Serie del Tequila: Charros de Jalisco se enfrentará al campeón de la Serie del Caribe 2025

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco se siguen consolidando como uno de los equipos con más influencia internacional de la Liga Mexicana del Pacífico, pues anunciaron lo que será la primera edición de la Serie del Tequila, que enfrentará a la novena jalisciense con el actual campeón de la Liga Dominicana y Serie del Caribe 2025, los Leones del Escogido.

A pesar de estar disputando la Serie de Campeonato del Norte en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, la directiva de Charros de Jalisco anunció en el marco del arranque de pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico que sostendrán un par de encuentros de pretemporada con los Leones del Escogido, en lo que será la primera edición de la Serie del Tequila, a celebrar en el Estadio Panamericano a principios de octubre.

José Luis González Íñigo, Presidente del Consejo de Administración de Charros de Jalisco, fue el encargado de dar el importante anuncio y aseguró que será un gran espectáculo el enfrentarse a una de las escuadras con más historia en el beisbol del Caribe, el cual se espera que asista con todas sus estrellas. "Nos da gusto que el béisbol siga creciendo en Jalisco. Siempre ha sido nuestro propósito, y se nos han dado las cosas, como ustedes pueden ver; de cuatro temporadas de invierno, hemos sido campeones en dos ocasiones".

También habló Benjamín Gil, manager de Charros tanto en verano como en invierno, asegurando que saldrán por la victoria y no se tomarán la serie contra el Escogido como unos encuentros amistosos, pero admitió que será difícil administrar a los peloteros, dada la etapa en la que se encuentra la LMB. "Se nos complicará un poquito estar cerca del roster real, y eso sería por un gran motivo, que es el lograr el campeonato en verano. A lo mejor algunos de los que están ahorita participando podrán necesitar un muy merecido descanso".

Con estos compromisos, se volverá a repetir la final de la Serie del Caribe 2025, cuando los Leones del Escogido vencieron a la novena que representaba a la LAMP. Los encuentros están pactados para el sábado 4 y domingo 5 de octubre en la casa de los Charros.

Fuente: Tribuna del Yaqui