Tomateros anuncia la llegada de dos extranjeros con gran nivel para la temporada 25-26 de la LAMP

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán son uno de los equipos con la etiqueta de favoritos para la temporada 25-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues conservaron la base de jugadores con la que llegaron a la final de la edición pasada y además han agregado a extranjeros de calidad.

Este martes 2 de septiembre la directiva 'guinda' anunció la llegada de otro par de peloteros: El lanzador abridor Ian Kahaloa y el tercera base Brady Whalen, dos refuerzos extranjeros que aportarán equilibrio al conjunto que comanda en el banquillo Roberto 'Chapo' Vizcarra.

En el caso del derecho hawaiano Ian Kahaloa, viene de brillar este verano en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Olmecas de Tabasco, donde dejó registro de 2-1, 3.15 de efectividad, 1.05 de WHIP y un bajo .203 de promedio, cifras que lo proyectan como un lanzador confiable.

El nuevo 'culichi' igualmente tiene experiencia previa en la pelota invernal con los Navegantes del Magallanes (Venezuela, 2023), por lo que tiene grandes credenciales para asumir un rol protagónico en la rotación de los Tomateros de Culiacán.

Por su parte, el otro refuerzo, Brady Whalen, de 27 años, llegará en gran ritmo, pues en la Atlantic League con los Lexington Legends, tuvo un porcentaje de bateo de .333, además de terminar entre los líderes en dobles (30), jonrones (24) y bases robadas, con 29 en 34 intentos.

Whalen, quien batea a la zurda y lanza a la derecha, sabe lo que es jugar en sucursales de Grandes Ligas, incluido un paso por Clase AAA con los San Francisco Giants durante 2024, estando muy cerca de dar el salto al Big Show.

Con estas dos contrataciones, Tomateros de Culiacán acumula ya seis extranjeros confirmados rumbo a la campaña 2025; JP Martínez, Orlando Martínez, Anthony Gose y Joe Barlow, quien hace un par de días fue anunciado, y de quien se esperan grandes cosas, pues tuvo un desempeño destacado en la MLB con los Texas Rangers.

Actualmente, los de la capital de Sinaloa están afinando detalles, para comenzar en los próximos días con los trabajos de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Fuente: Tribuna del Yaqui